Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой

У черговій частині розслідування про діяльність Джеффрі Епштейна та його мережі впливу американський журналіст-розслідувач Дейв Трой аналізує, як Епштейн міг впливати на судові процеси проти себе через адвокатів жертв, наближених до нього. Серед них – відомий юрист Стенлі Поттінгер, який фігурував у резонансних розслідуваннях і судових процесах за участю розвідки та спецслужб.

Нещодавні статті у New York Times розкрили, що адвокат Дж. Стенлі Поттінгер і Джеффрі Епштейн на початку 1980-х років працювали разом як партнери в короткостроковому проєкті з розробки схем ухилення від сплати податків для заможних клієнтів.

Дж. Стенлі Поттінгер у своєму офісі 16 серпня 1972 року. (Джордж Теймс / The New York Times)

Попередні зв'язки між цими двома чоловіками заслуговують на увагу, оскільки Поттінгер пізніше співпрацював з адвокатом з Флориди Бредлі Едвардсом, представляючи інтереси кількох жертв Епштейна. Біографія Поттінгера також свідчить про його постійну участь у делікатних справах, пов'язаних із розвідкою.

Чи була співпраця Поттінгера з Едвардсом частиною стратегії "контрольованого горіння", спрямованої на захист мережі Епштейна?

Перша атака Епштейна

Працюючи як незалежний адвокат, Бред Едвардс у 2008 році почав представляти інтереси кількох жертв Епштейна, подавши проти нього три окремі цивільні позови. Обсяг роботи швидко перевантажив практику Едвардса, тому у 2009 році він приєднався до більшої фірми Rothstein Rosenfeldt Adler (RRA), щоб отримати доступ до ширших ресурсів.

Скотт Ротштейн, яскравий адвокат із широкими зв'язками і керівник RRA, інвестував у програмне забезпечення для управління справами під назвою Qtask, щоб допомогти своїм співробітникам досягати його амбітних цілей. Бред Едвардс використовував цю програму для роботи зі складними масивами документів і дедлайнами у своєму зростаючому портфелі справ, пов'язаних з Епштейном.

Райхарт фон Вольфшайлд, творець Qtask. (Профіль Moby Games)

Програмне забезпечення Qtask було створено Райхартом фон Вольфшайлдом, ексцентричним розробником ПЗ та контактною особою Ротштейна.

У січні 2011 року Епштейн запросив фон Вольфшайлда взяти участь у його конференції Mindshift на острові Літл-Сент-Джеймс. Згідно з мемуарами Едвардса 2020 року "Невпинне переслідування", Епштейн попросив Вольфшайлда допомогти йому проникнути до бази даних Qtask, якою користувався Едвардс, щоб дістати інформацію про його активні справи проти Епштейна. "Ви знаєте Бреда Едвардса?" – запитав Епштейн Вольфшайлда. – Він для мене проблема. Щоб розв'язати цю проблему, я подав на нього позов, аби відвернути увагу", – як згодом переповів Вольфшайлд Едвардсу.

Епштейн мав на увазі позов, який він нещодавно подав проти Едвардса, стверджуючи, що Едвардс брав участь у пірамідній схемі, яку організував Ротштейн, чия фірма RRA на той час зазнала краху й раптово збанкрутувала. Епштейн сподівався, що зможе загальмувати Едвардса, приписавши йому принаймні частину злочинних дій. Не наводячи доказів, Епштейн стверджував, що Едвардс допомагав розробляти цю схему.

RRA також інвестувала у Qtask, використавши кошти, отримані від піраміди, тож їй запропонували розкрити інформацію про Qtask у рамках процедури банкрутства RRA. Вольфшайлд відмовився співпрацювати як з Епштейном, так і з судом і після повернення з конференції Mindshift повідомив Едвардсу про пропозицію Епштейна.

Ситуацію ускладнювало й те, що десь до 2009 року Едвардс протягом нетривалого часу ділив офіс із республіканським політичним інтриганом Роджером Стоуном, працюючи у RRA. Едвардс написав у своїх мемуарах: "Роджер Стоун був адвокатом в офісі поруч із моїм протягом перших кількох місяців моєї роботи у RRA. Хоча він не потрапив до в'язниці через піраміду RRA і здебільшого тримався осторонь, у 2019 році його засудили у зв'язку з роботою на президента Дональда Трампа – за нібито контакти з російськими агентами".

Зрештою, Епштейн не домігся успіху у своїх спробах добути інформацію з Qtask або через фон Вольфшайлда. Едвардс пізніше згадував: "Це був би розумний крок, якби все вдалося, але так не сталося. Райхарт не піддався на підкуп". Можливо, це відкрило шлях для наступного ходу – цього разу з його давнім знайомим Поттінгером.

Несподіваний дзвінок Поттінгера

Едвардс уперше зв'язався зі Стеном Поттінгером у другій половині 2013 року. За словами Едвардса, Поттінгер зателефонував йому пізно вночі, щоб обговорити можливість співпраці з відомим адвокатом Девідом Бойсом у справі жертви Епштейна у Флориді.

Поттінгер мав яскраву кар'єру: працював помічником генерального прокурора у відділі цивільних прав Міністерства юстиції, інвестиційним банкіром, письменником і сценаристом, а також адвокатом у приватній практиці. Він почав сприймати здійснення влади як складну гру, що включає шантаж, обман і вплив – принаймні, такі теми простежуються в його бульварних романах, таких як "Четверта процедура" (1995), "Останній нацист" (2003) та "Бос" (2005).

Едвардс підозрював, що щось не так, тому підійшов до Поттінгера з обережністю. Однак, оскільки він був знайомий з Девідом Бойсом (одним із найвідоміших адвокатів країни), то налагодив стосунки з Поттінгером – зокрема, ділився інформацією про активні справи проти Епштейна, навіть попри свої підозри щодо Поттінгера.

Він також знайшов докази у документах, отриманих під час розслідування, що Бойс телефонував до будинку Епштейна 25 лютого 2005 року.

"Чи було це невинним? Відповідь на діловий дзвінок від Епштейна? Або він, як я побоювався, був адвокатом Епштейна? Шпигуном? Був лише один спосіб це з'ясувати", – написав Едвардс. Він зустрівся з Поттінгером у Нью-Йорку. Побоюючись, що його підставляють, Едвардс приніс прихований USB-записувальний пристрій на ланч із Поттінгером у Гарвардському клубі.

За словами Едвардса, Поттінгер розкрив обмежені стосунки з Епштейном, сказавши, що "після того, як він покинув Міністерство юстиції у Вашингтоні, працював інвестиційним банкіром у Нью-Йорку, де клієнт познайомив його з Епштейном. Вони не працювали в одній фірмі, але кілька тижнів ділили офіс". "Можливо, він вважав себе відвертим і щирим, але це тільки посилило мої підозри", – зазначив Едвардс. Поттінгер також заперечив, що знав про попередні стосунки Бойса з Епштейном.

Прагнучи з'ясувати свої питання, Едвардс запропонував Бойсу приєднатися до їхнього обіду. Поттінгер вважав, що краще буде відвідати Бойса у його офісі за адресою 575 Lexington Avenue. Це викликало у Едвардса ще одну тривогу – у тій самій будівлі працював особистий адвокат і посередник Епштейна Даррен Індайк.

Бойс не міг відразу зустрітися, тож, поки вони чекали, Едвардс запитав Поттінгера про телефонне повідомлення 2005 року. Поттінгер підтвердив, що це був номер мобільного телефону Бойса, а потім покинув кімнату після того, як Едвардс детальніше пояснив свої побоювання. Поттінгер повернувся через кілька хвилин із новиною, що Бойс не зможе зустрітися.

Незважаючи на ці численні тривожні сигнали, Едвардс того дня повернувся до Флориди і зазначив: "Я вирішив, що Стен і Девід, мабуть, мають добрі наміри і що, зрештою, тут немає жодної великої змови. Але, до біса, вони мене дійсно знервували. А точніше, Епштейн мене знервував. Він міг це зробити, бо міг контролювати будь-кого, і я це знав".

Едвардс продовжив співпрацю з Поттінгером і Бойсом, і 2016 року навіть заснував юридичну фірму Edwards Pottinger LLC, щоб разом представляти інтереси жертв Епштейна. Чи зробив би він це, якби знав про їхні ділові стосунки? Чи довірили б жертви їм свої справи, якби знали про це?

Вірджинія Робертс Джуффре, одна з головних клієнток Едвардса на той час, мала б найбільше втратити. Едвардс повідомив, як вона розповіла свою історію Поттінгеру і Бойсу, а також про свій намір "назавжди покласти край Епштейну". Якби вона знала, що її інформація може дійти до Епштейна та Індайка, навряд чи б довірилася цим двом потенційним шпигунам.

Якою була природа відносин між Бойсом і Епштейном у 2005 році? Що Едвардс дізнався про відносини між Бойсом, Поттінгером і Епштейном з того часу, як він вперше погодився співпрацювати з ними?

Від саботажу до стримування

У якийсь момент, здається, Епштейн перейшов від спроб зірвати справи Едвардса до спроб вплинути на результат судового розгляду. Якщо Поттінгер і Епштейн підтримували постійні стосунки (а це здається цілком імовірним), він мав би доступ до думок і дій свого найнаполегливішого юридичного супротивника, що давало б йому значні переваги.

"Сетіли" Марії Фармер (2020) зображує Едвардса, Поттінгера, Бойса та інших.

Ще більше заплутуючи ситуацію, Поттінгер налагодив особисті стосунки з однією з перших обвинувачок Епштейна – художницею Марією Фармер. Фармер, чия перша заява до ФБР від 1996 року була нещодавно підтверджена документами Міністерства юстиції, вперше зустрілася з Поттінгером у червні 2016 року на зустрічі з Едвардсом у її резиденції в Падуці, штат Кентуккі.

У 2017 році Фармер, якій на той час було близько 46 років, і 76-річний Поттінгер стали партнерами у фірмі під назвою Federal Anti-Fraud Enforcement, LLC, яка була зареєстрована за адресою проживання Поттінгера у Саут-Сейлемі, штат Нью-Йорк. Фармер найняли до FAE і зазначили як "головну адміністраторку вебсайту" та "головну дослідницю і редакторку онлайн-новин та інформації".

Ці взаємини призвели до численних конфліктів інтересів. Фармер стверджувала, що мала романтичні стосунки з Поттінгером у той час, коли була ключовим свідком. Крім того, працевлаштування Фармер у FAE створило фінансову залежність, коли вона давала свідчення проти союзника Епштейна Алана Дершовіца.

Судові документи також підтверджують, що Поттінгер офіційно втрутився у справу "Джуффре проти Максвелл" як адвокат свідка, що не є стороною у справі, Сари Рансом. Він подав клопотання про обмеження обсягу її показань, продемонструвавши, що Поттінгер був не просто радником Едвардса. Він втрутився між судом і жертвами.

Спеціаліст з контрольованого горіння

Довгостроковий аналіз діяльності Поттінгера протягом десятиліть показує, що його кар’єра була пов’язана з чутливими справами, дотичними до розвідки. Зокрема, Поттінгер фігурував у багатьох кейсах, пов’язаних зі сприйняттям громадськості та формуванням загальноприйнятих історичних наративів, виступаючи одночасно як "хранитель офіційної правди" і "спеціаліст з контрольованого горіння".

Документи ФБР свідчать, що в 1973 році Поттінгер прийшов на допомогу Інституту політичних досліджень (IPS), лівоорієнтованому аналітичному центру, який отримував постійну підтримку від мереж, пов’язаних із Радянським Союзом.

Мітчелл Роговін, радник IPS, переконався, що організація перебуває під наглядом ФБР. І це дійсно було так – через постійну координацію групи з Комуністичною партією США, В’єтконгом та іншими радикальними групами, а також її заявлену опозицію до існування ФБР. Роговін вимагав, щоб Бюро провело перевірку і виявило будь-які порушення під час спостереження за IPS. Нічого не було виявлено.

Не задовольнившись цим, Роговін зв’язався зі Станом Поттінгером, помічником генерального прокурора, який ініціював комплексне розслідування Міністерства юстиції щодо "чорних операцій" Бюро, більш офіційно названих "таємними вторгненнями" або, простіше кажучи, пограбуваннями.

"31 рік переслідували групу троцькістів" – так звучав заголовок статті у New York Times від 23 березня 1975 року, в якій підсумовувалося розслідування Поттінгера щодо перевищення повноважень ФБР, ініційоване Інститутом політичних досліджень.

Розслідування Поттінгера не виявило нічого, що стосувалося б стеження за IPS, але воно призвело до появи заголовків, які висміювали контррозвідку ФБР, і у підсумку допомогло Роговіну досягти своєї мети.

Портфоліо Поттінгера

Стенлі Поттінгер також брав участь у вирішенні низки інших делікатних питань розвідки під час роботи на посаді заступника генерального прокурора, особливо в період з 1973 по 1976 рік.

Повна хронологія діяльності Поттінгера відкриває цікаву картину:

1973: Судовий позов проти Трампа за дискримінацію – як глава Відділу цивільних прав Міністерства юстиції, Поттінгер курував справу про расову дискримінацію проти Trump Management. Домігся укладення мирової угоди проти Фреда і Дональда Трампа за заборону чорношкірим і пуерториканцям проживати в їхніх квартирах.

1973: Патова ситуація у Вундед-Ні – Поттінгер був головним федеральним переговірником під час 71-денної збройної окупації Вундед-Ні Рухом американських індіанців (AIM). AIM представляв Марк Лейн, який у Мітрохінському архіві зазначений як об’єкт операції впливу КДБ.

1974: Розгляд справи розстрілу в Кенті – Поттінгер відновив федеральне розслідування щодо розстрілу студентських протестувальників Національною гвардією в 1970 році. Велике журі висунуло звинувачення восьми гвардійцям нижчого рангу, але не виявило "змови" щодо високопоставлених чиновників.

1976: Справа "Чорна сумка" – Поттінгер очолив розслідування, під час якого було виявлено сейф "Не подавати" у нью-йоркському відділенні ФБР, що містив записи про незаконні проникнення (операції "чорна сумка"). Ця знахідка призвела до висунення звинувачень проти високопоставлених чиновників ФБР Марка Фелта та Едварда Міллера. Поттінгер майже 30 років захищав особистість Марка Фелта як "Глибоке горло", вміло використовуючи юридичні процедури для приховування таємниць, а не для їх розкриття. "Глибоке горло" – це псевдонім, який дали Фелту журналісти та редактори Washington Post, щоб приховати його особу. Він зливав їм секретну інформацію про причетність адміністрації Ніксона до злому штабу Демократичної партії у готелі "Вотергейт".

1976: Звіт про вбивство М. Л. Кінга – Поттінгер був автором звіту Міністерства юстиції, в якому було проведено повторне розслідування вбивства Мартіна Лютера Кінга-молодшого. У звіті було зроблено висновок, що Джеймс Ерл Рей був єдиним вбивцею і що "не було жодних доказів" причетності ФБР до вбивства.

1976: Перегляд справи Орландо Летєльє – Поттінгер вів прямі переговори з директором ЦРУ Джорджем Г. В. Бушем щодо доказів у справі про вбивство чилійського дипломата (і співробітника IPS) Орландо Летєльє у Вашингтоні. Вони дійшли компромісу, який дозволив ЦРУ захистити "джерела та методи".

1980: Угода "Жовтневий сюрприз" – Як розповідається в книзі Крейга Унгера "Лігво шпигунів", Поттінгер представляв інтереси торговця зброєю Сайруса Хашемі та брав участь у зустрічах у Мадриді з метою затримати звільнення американських заручників. Він був записаний на прослуховуванні, де давав поради щодо незаконних поставок зброї до Ірану. Він уникнув звинувачення у порушенні ембарго на поставки зброї та звинувачень у "Жовтневому сюрпризі", хоча, за повідомленнями, він перебував під федеральним розслідуванням за змову.

Початок 1980-х: партнерство з Епштейном – Поттінгер ділив офіс-пентхаус у готелі St. Moritz з Джеффрі Епштейном. Вони пропонували багатим клієнтам "стратегії ухилення від податків", встановлюючи професійні та фінансові зв’язки.

1995: Літературне перевтілення – Поттінгер залишив юриспруденцію та банківську справу, щоб стати письменником. Він опублікував бестселери, в яких описував свій досвід роботи в у світі розвідки та юриспруденції.

2014: Юридичний альянс Едвардс/Бойс – Поттінгер "вийшов з пенсії", щоб представляти інтереси жертв Епштейна, залучивши до справи відомого адвоката Девіда Бойса. Він заснував фірму Edwards Pottinger і став головним юридичним стратегом у цивільних справах проти свого колишнього колеги по офісу Джеффрі Епштейна.

2016: Неофіційний канал зв’язку з Міністерством юстиції – 29 лютого 2016 року Поттінгер зустрівся з помічницею прокурора США у Південному окрузі Нью-Йорка Амандою Крамер, щоб домогтися кримінального переслідування Гіслейн Максвелл, використовуючи докази від Вірджинії Джуффре та Сари Ренсом.

2019: "Гарячий список" Патріка Кесслера – Поттінгер і Бойс зв’язалися з шахраєм на ім’я Патрік Кесслер, який стверджував, що має секс-записи впливових партнерів Епштейна. З текстових повідомлень стало відомо, що Поттінгер обговорював "гарячий список" мільярдерів і 40-відсоткову винагороду за укладення угоди. Схема провалилася, коли Кесслер був викритий як шахрай, що загрожувало підірвати довіру до жертв. Поттінгер обмінявся з Кесслером понад 1000 сторінок зашифрованих текстових повідомлень у Signal. Поттінгер стверджував, що навмисно обманював Кесслера, щоб отримати докази.

П’ятдесятирічна присутність Поттінгера у чутливих справах ставить його у вищий ешелон юридичної, урядової та розвідувальної сфер. Якщо Епштейн не завербував його для проникнення в юридичну команду Едвардса, то він, мабуть, був дуже стурбований, побачивши,, що його старий друг із широкими зв’язками став адвокатом протилежної сторони.

Що ми знаємо на цей момент

Епштейн не згадував Стена Поттінгера в електронних листах, опублікованих Міністерством юстиції. В одному текстовому повідомленні Стів Беннон назвав сім’ю Поттінгерів "щурами", але Епштейн не поділяв його думки. Інші електронні листи стосуються різних судових справ, пов’язаних з Едвардсом та Поттінгером.

Звіт Поттінгера і Флінна, 2010 р. (Центр нової американської безпеки / cnas.org)

Меттью Поттінгер, син Стенлі, також став радником генерал-лейтенанта Майкла Флінна, якого звільнили з першої адміністрації Трампа за те, що він збрехав ФБР про свої контакти з російським послом Сергієм Кисляком.

Пізніше Метт Поттінгер працював в адміністрації Трампа на посаді заступника радника з національної безпеки з 2019 року до 7 січня 2021 року – він подав у відставку після подій 6 січня, висловивши незгоду з поведінкою Трампа. Метт Поттінгер консультував адміністрацію переважно з питань, пов’язаних з Китаєм, і сам має значні зв’язки з цією країною. З 1998 по 2005 рік він працював журналістом у Китаї для Reuters і Wall Street Journal, а зараз є головою Китайської програми в Фонді захисту демократій (FDD).

Загальна картина така, що: Епштейн явно мав намір спробувати вплинути на справи, порушені проти нього, спочатку намагаючись залучити Райхарта фон Вольфшайлда до шпигунської схеми. А про масштаби його попередніх стосунків зі Стеном Поттінгером стало відомо лише нещодавно.

Характер участі Поттінгера вказує на модель контролю, що відповідає його поводженню з таємницею "Глибоке горло" у справі Вотергейт. Так само, як він відкликав запитання великого журі, щоб захистити Марка Фелта від викриття, так і його представництво ву 2017 році жертви Епштейна Сари Ренсом дозволило йому керувати потоком доказів щодо систем спостереження Епштейна – систем, про які Поттінгер, ймовірно, знав з їхньої спільної історії. Крім того, його участь у справі Патріка Кесслера 2019 року, де він обговорював "гарячий список" мільярдерів і 40% гонорар за мовчання, ймовірно, підірвала довіру до юридичної команди жертв, ризикуючи представити їхнє прагнення справедливості як найманий шантаж.

Поттінгер і Епштейн – дзеркальні відображення один одного, обидва культивують довіру і зв’язки в потужних мережах. Поттінгер виступав посередником між світом розвідки і юридичною елітою, а Епштейн ховався за лаштунками, тягнучи за ниточки і укладаючи угоди. Не дивно, що їхні шляхи знову перетнулися.

Стенлі Поттінгер помер у листопаді 2024 року. Ми зв’язалися з паном Едвардсом, щоб дізнатися про стосунки Епштейна з Поттінгером, але відповіді ще не отримали.

Джерело: America 2.0