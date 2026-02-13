Останні документи про Джеффрі Епштейна, оприлюднені Міністерством юстиції США, окреслюють масштабну картину його діяльності як координатора мережі впливу, що працювала на користь кремля. У сьомій частині свого розслідування Дейв Трой аналізує нові матеріали, які свідчать про багаторічну співпрацю Епштейна з ФСБ, його взаємодію зі Стівом Беноном з метою впливу на американську та європейську політику, а також про глибоке проникнення російських мереж у Кремнієву долину. Дейв Трой відкидає вторинні, бездоказові або вже давно відомі факти та концентрується на тому, що Трамп був маріонеткою Епштейна, але й сам Епштейн був по суті проєктом кремля – й саме кремль отримав найбільше зиску від розкриття масштабів впливу цієї фігури.

Продовжуючи серію розслідувань про мережу Епштейна, ми узагальнюємо нові факти та мотиви, що випливають з останніх матеріалів.

Остання партія документів Епштейна, оприлюднена Міністерством юстиції США – це дивовижна збірка листування, епізодичних матеріалів та інших артефактів. Після архівування якомога більшої кількості джерел можна почати складати портрет самого Епштейна, а також його мотивацій, поглядів та інтересів.

Те, що ми дізналися до цього часу, вражає обсягом і конкретністю, хоча чимало деталей ще потребують додаткового висвітлення.

1. Епштейн був насамперед зацікавлений у самому Епштейні. Його гроші, нерухомість, подорожі, апетити, персонал, мережа, наукові інтереси та медичні проблеми зливалися в безперервний цикл зворотного зв'язку.

2. Він і Стів Беннон були спільниками у злочинах протягом кількох років – аж до смерті Епштейна. Безумовно, перша адміністрація Трампа була глибоко сформована під впливом їхніх махінацій, як і європейський ультраправий рух. Наслідки цієї роботи досі впливають на ситуацію.

3. Епштейн вважав путіна своїм посередником. Щоразу, коли у нього виникала складна проблема, він телефонував або Сєргєю Бєлякову (агенту ФСБ), близькому до путіна, людям путіна, або Ехуду Бараку, який знав путіна.

4. Епштейн неодноразово відвідував росію щонайменше протягом двох десятиліть, отримуючи візи рік за роком принаймні з 2002-го. Одну візу спонсорувала MOO "Вимпєл" – "громадська організація" для ветеранів "Вимпєлу", елітного підрозділу ФСБ, що спеціалізується на вбивствах і закордонних операціях. Отримати таку візу без співпраці з ФСБ неможливо.

5. Епштейн був світським євреєм, працював із багатьма євреями і змінював стиль спілкування для цієї аудиторії, але не любив Ізраїль. Коли у 2017 році Діпак Чопра запросив його поїхати туди з "його дівчатами", Епштейн сказав: "Інший напрям. Я не люблю Ізраїль. Взагалі". Його інтереси в Ізраїлі були радше абстрактними.

6. Його сексуальні злочини, здається, передусім були наслідком особистої патології. Зважаючи на повідомлення про те, що йому потрібно "три свіжих дівчини на день", і на постійні розмови про медичні обстеження та лікування герпесу й інших захворювань та проблем, пов'язаних із сексом, він був одержимий сексом, і це тяжіло на ньому. Без цього відволікання він був би набагато ефективнішим у повсякденній роботі.

7. Є докази того, що Епштейн координував поїздки та візи для багатьох молодих жінок, яких запрошував на заходи, але файли містять доволі скупі відомості про торгівлю жінками на користь третіх осіб. Після його резонансної смерті в серпні 2019 року з'явилася низка неперевірених публічних звинувачень; багато з них виглядають так, ніби сформовані під впливом висвітлення в пресі та походять від людей, які не мають інформації з перших рук. Деякі твердження здаються більш достовірними і заслуговують на додаткове розслідування, якщо це досі не зроблено.

8. Масштаби його впливу в США, Великій Британії та інших європейських мережах влади не мають аналогів. Це свідчить про доступ до майже необмежених коштів та розвідданих. Він міг отримувати їх переважно через свої канали в кремлі, через інших партнерів, а також через власну підприємницьку діяльність з такими людьми, як венчурний капіталіст Пітер Тіль.

9. Кремнієва долина глибоко скомпрометована російським впливом. Через таких інвесторів, як Юрій Мільнер і Тіль, а також через помічницю Епштейна, яка стала венчурною інвесторкою, Машу Дрокову Бушер, простежуються чіткі, скоординовані зусилля з проникнення в технологічні мережі Кремнієвої долини з метою захоплення, контролю та створення багатства.

10. росія створила Епштейна. росія викрила Епштейна. Це явна стратегія деморалізації. Ніхто не висловлював більше похвали на адресу конгресмена Томаса Массі (головного спонсора закону, який змусив оприлюднити ці документи) ніж російські агенти. росія знала: ці файли розкриють геополітичні маніпуляції Епштейна. Сподівання полягає в тому, що ми втратимо віру в еліту, уряд і демократію. Це створює передумови для ескалації. Ми повинні бути обережними, щоб не потрапити в цю пастку.

Епштейн відіграв величезну роль у формуванні інформаційного середовища протягом останнього десятиліття, і, здається, це було його наміром. Стів Беннон живий – він повинен бути притягнутий до відповідальності, як і інші живі співучасники.

Є багато інших центрів влади, які також сприяли цьому. Але наразі здається очевидним: Епштейн значною мірою сприяв стражданням світу, а особливо стражданням своїх безпосередніх жертв.

Що стосується Дональда Трампа, який став центром уваги під час оприлюднення цих документів, то ця нова публікація файлів не містить багато нового для нас. Файли підтверджують, що Епштейн і Беннон вважали Трампа своєю маріонеткою, однією з багатьох. Їхня близькість свідчить про спільні зв'язки в мережі, але це й раніше було добре відомо.

Ці чоловіки мають й інші спільні зв'язки. Владімір Крючков, голова КДБ наприкінці 1980-х років, завербував Трампа і використовував Роберта Максвелла для виведення коштів Комуністичної партії на Захід. Максвелл помер невдозі після перевороту 1991 року, і Епштейн, здається, продовжив його справу. Нові файли не містять багато інформації про це, але вони узгоджуються з такою інтерпретацією.

Для багатьох головним питанням є те, чи працював Епштейн на ізраїльську державу. Чітких доказів, які б свідчили про це, немає. Його головним контактом в Ізраїлі (і другом Бєлякова) був Ехуд Барак, головний суперник Беньяміна Нетаньягу та його партії "Лікуд". Думка про те, що Епштейн користувався підтримкою ізраїльської держави, нелогічна.

Насправді, в аудіозаписі 2013 року Ехуд Барак, Ларрі Саммерс і Джеффрі Епштейн обговорювали ідею прийняти до Ізраїлю "ще" мільйон росіян з метою "змінити Ізраїль", "відбираючи" тих, кого саме прийняти. Роберт Максвелл робив те саме протягом десятиліть, допомагаючи організовувати паспорти для російських емігрантів до Ізраїлю. З російської точки зору, спосіб впливати на регіон Левант полягав у впливі на склад населення та інститутів.

Картина, яка склалася, не є викриттям самого Трампа, а радше частиною ширшої кампанії впливу, спрямованої на повалення Заходу та досягнення стратегічного контролю над Сполученими Штатами та Ізраїлем. Епштейн був координатором логістики та зв'язковим у мережі.

Джерело: America 2.0