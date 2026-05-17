Біля кордону з Україною у Румунії знайшли боєприпас

17 травня 2026, 10:09
Фото: zn.ua
Нерозірваний реактивний снаряд виявили у покинутому будинку в повіті Тулча.

У румунському населеному пункті Пардіна повіту Тулча, що межує з Україною, знайшли нерозірваний некерований реактивний снаряд. 

Про це оголосило Міністерство оборони Румунії. 

Боєприпас виявили на території покинутого будинку. Після цього район одразу оточили, а на місце прибули поліція, прикордонники та представники румунської розвідки.

За даними Міноборони Румунії, під час технічної експертизи у корпусі снаряда виявили близько двох кілограмів вибухової речовини.

Для оцінки ситуації до Пардіни направили групу військових фахівців. Розслідуванням інциденту займається прокуратура при Апеляційному суді Констанци.

Це не перший подібний випадок у прикордонному регіоні. Наприкінці квітня у повіті Тулча також знаходили уламки безпілотника, після чого влада ізолювала територію та розпочала перевірку щодо їхнього походження.

Крім того, Румунія створила крилату ракету з ШІ.

 

