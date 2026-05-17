Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Стармер готує заяву про відставку – ЗМІ

17 травня 2026, 09:28
Стармер готує заяву про відставку – ЗМІ
Фото: Getty Images
Частина соратників просить його не поспішати з рішенням.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер нібито обговорює з близьким оточенням можливість відставки. Частина його соратників закликає не поспішати із заявами до результатів додаткових виборів.

Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail із посиланням на джерела в уряді.

За словами одного зі співрозмовників, Стармер "розуміє політичну реальність" і вважає нинішню ситуацію нестабільною.

"Він хоче піти гідно і на власних умовах", – цитує джерело видання.

Коли саме може пролунати офіційна заява, наразі невідомо.

Водночас частина високопоставлених соратників прем’єра закликає його утриматися від будь-яких рішень до появи перших результатів опитувань та підрахунку голосів на додаткових виборах у Мейкерфілді.

За даними видання, колишній глава апарату прем’єра Морган Максвіні переконує Стармера не поспішати з відставкою, оскільки боротьба на виборах може виявитися не такою провальною, як прогнозують опоненти.

Раніше ми писали, що у Лейбористській партії Великої Британії посилюється внутрішня дискусія щодо майбутнього лідера та прем’єр-міністра Кіра Стармера після невдалих результатів місцевих виборів.

 

відставкаКір Стармер

Останні матеріали

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Політика
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється