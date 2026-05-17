Стармер готує заяву про відставку – ЗМІ

Частина соратників просить його не поспішати з рішенням.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер нібито обговорює з близьким оточенням можливість відставки. Частина його соратників закликає не поспішати із заявами до результатів додаткових виборів.

Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail із посиланням на джерела в уряді.

За словами одного зі співрозмовників, Стармер "розуміє політичну реальність" і вважає нинішню ситуацію нестабільною.

"Він хоче піти гідно і на власних умовах", – цитує джерело видання.

Коли саме може пролунати офіційна заява, наразі невідомо.

Водночас частина високопоставлених соратників прем’єра закликає його утриматися від будь-яких рішень до появи перших результатів опитувань та підрахунку голосів на додаткових виборах у Мейкерфілді.

За даними видання, колишній глава апарату прем’єра Морган Максвіні переконує Стармера не поспішати з відставкою, оскільки боротьба на виборах може виявитися не такою провальною, як прогнозують опоненти.

Раніше ми писали, що у Лейбористській партії Великої Британії посилюється внутрішня дискусія щодо майбутнього лідера та прем’єр-міністра Кіра Стармера після невдалих результатів місцевих виборів.