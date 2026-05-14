Прем'єр-міністерка Латвії подала у відставку

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала заяву про відставку до Сейму, разом з нею у відставку пішов весь уряд.

Про це повідомив Едмундс Юревіц, член партії Сіліні та лідер фракції "Нова єдність".

Відставка сталася на тлі урядової кризи. Напередодні, 13 травня, ліберальна партія "Прогресивні", молодший партнер по коаліції, заявила, що не бачить можливості далі працювати в уряді Сіліні, та закликала її піти у відставку. Лідер фракції "Прогресивних" у Сеймі Андріс Шуваєвс у четвер вранці також попередив, що якщо відбудеться голосування щодо висловлення недовіри, уряд впаде.

Розвиток подій відбувався стрімко. Ще ввечері в середу міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс запевняв, що Сіліня не має наміру йти у відставку. Вранці на прохання прем'єрки засідання Сейму було перервано на годину, однак після відновлення вона так і не виступила перед парламентом, а натомість провела пресконференцію в Кабінеті міністрів, де і оголосила про відставку.

Опозиція планувала домогтися відставки Сіліні в обхід стандартної процедури, яка передбачає п'ятиденне очікування між поданням проєкту рішення про недовіру та голосуванням. Для цього депутати мали намір скористатися незавершеним засіданням від 7 травня.