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Швейцарці схиляються до відхилення пропозиції про обмеження кількості населення

03 червня 2026, 12:10
Швейцарці схиляються до відхилення пропозиції про обмеження кількості населення
Фото: AP
Ініціатива, яка буде винесена на референдум 14 червня, передбачає, що чисельність постійного населення не повинна перевищувати 10 мільйонів до 2050 року.
52% опитаних громадян Швейцарії виступають проти обмеження чисельності населення країни до 10 мільйонів людей.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
За результатами опитування, підтримку "Ініціативи сталого розвитку" висловили приблизно 45% респондентів. Проти запровадження обмежень виступили понад половину людей. Уряд та бізнес виступають проти таких нововведень, оскільки це, на їхню думку, спричинить шкоду для економіки Швейцарії. Наразі населення країни становить 9,1 мільйона людей.
 
Обмеження імміграції у Швейцарії обговорювали протягом багатьох років. За це виступає Швейцарська народна партія (SVP), яка вважає, що мігранти можуть загрожувати суверенітету країни, її культурі й ідентичності.
 
Якщо рішення ухвалять, то уряд почне обмежувати прибуття людей з-закордону, щойно населення країни досягне 9,5 мільйонів жителів. Це може статися приблизно через чотири роки. Крім того, за даними видання, обмеження може призвести до виходу Швейцарії з Європейського Союзу.
 
Питання щодо обмеження чисельності населення до 10 мільйонів винесуть на голосування 14 червня.

 

Швейцаріянаселення

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