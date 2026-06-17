Швейцарія розширила санкції проти росії через депортацію українських дітей

Під обмеження потрапили 16 людей і 7 організацій – серед них керівники "виховних" центрів та окупаційні чиновники з молодіжної політики.

Швейцарія розширила санкції проти росії, додавши до списку 16 людей і 7 організацій, причетних до примусової депортації українських дітей та спроб стерти їхню національну ідентичність.

Про це йдеться на сайті уряду Швецарії.

До санкційних списків потрапили чиновники, відповідальні за молодіжну політику в окупованих регіонах України, а також педагоги й керівники дитячих організацій. Серед них директор дитячого центру "Смєна" Ігор Журавльов, керівник Центру військово-патріотичного виховання "Воїн" Андранік Гаспарян, окупаційний "міністр молодіжної політики" Запорізької області Єгор Логунов та керівниця окупаційного "Департаменту у справах молоді" Севастополя Марина Слонченко.

За даними швейцарської влади, ці особи брали участь у пропагандистському "перевихованні" українських дітей, нав'язуючи їм російську ідеологію та мілітаризуючи їх у межах державної політики рф. Вони також причетні до депортації та примусового вивезення дітей з території України.

Нагадаємо, депортація українських дітей є одним із воєнних злочинів росії, за який Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та дитячого омбудсмена рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей, повернути вдалося менше 400 з них.