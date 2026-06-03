Данія представила склад нового уряду

Вперше в історії Данії жінок-міністрів більше, ніж чоловіків.

У Копенгагені завершилися два місяці політичної невизначеності, які тривали після березневих парламентських виборів. Чотири данські політичні сили досягли коаліційної угоди, що дозволило сформувати новий лівоцентристський уряд. Його склад представила очільниця уряду Метте Фредеріксен.

Про це повідомляє данський мовник DR.

Повідомляється, що прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен очолила Кабінет міністрів уже втретє. До нової коаліції увійшли чотири партії, а кількість міністерств було скорочено з 25 до 21. Новий Кабінет міністрів містить кілька важливих кадрових та структурних рішень, зокрема й тих, що мають стратегічне значення для України.

Данія залишається одним із найактивніших військових та політичних донорів України, тому кадрові призначення в оборонному та дипломатичному відомствах є надзвичайно важливими:

Міністерство закордонних справ: Свою посаду успішно зберіг лідер центристської партії "Помірковані" Ларс Льокке Расмуссен. Його перебування на посаді гарантує стабільність та спадкоємність зовнішньої політики Копенгагена щодо підтримки Києва та інтеграції України до ЄС і НАТО.

Міністерство оборони: Відомство очолив Єппе Брюус Крістенсен, який є соратником прем'єрки по Соціал-демократичній партії. Раніше він керував міністерством з питань оподаткування, а також очолював міністерство з питань зеленого переходу.

Формування нового уряду привнесло дві важливі реформи в управлінську структуру Данії: