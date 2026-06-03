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рф демонструє ознаки слабкості в Україні, тому завдає сильніших ударів – NYT

03 червня 2026, 11:52
рф демонструє ознаки слабкості в Україні, тому завдає сильніших ударів – NYT
Фото: Reuters
Просування росії на лінії фронту в Україні практично зупинилося.
Демонстрація сили, яку росія обрушила на Україну рано вранці  2 червня, за допомогою сотень безпілотників і ракет, не може приховати наростаючі ознаки слабкості москви у чотирирічній війні.
 
Про це пише The New York Times.
 
У результаті росія посилила примусову мобілізацію на окупованій території України, оскільки її внутрішні зусилля з набору контрактників не дали результатів. Внутрішнє невдоволення зростає. Європа надає Україні нову підтримку. А мирні переговори за посередництва Сполучених Штатів практично припинилися. Все це в сукупності вказує на втрату імпульсу з боку рф.
 
"Позиція України зараз набагато, набагато грізніша, ніж лише рік тому", – заявив в інтерв’ю Франц-Штефан Гаді, військовий аналітик із Відня.
 
Інші аналітики зазначають, що, на їхню думку, нещодавнє посилення ударів з боку росії є спробою повернути перевагу на потенційних мирних переговорах і знову привернути увагу адміністрації Трампа, яка стала більше зосереджена на війні в Ірані, ніж на війні в Україні. Проте успіхи України на полі бою переломили хід війни, заявив Джек Уотлінг, старший науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, дослідницької організації в Лондоні.
 
Хоча авіаудари росії можуть тривати "протягом тривалого періоду", підкреслив Уотлінг, її бойова ефективність знижується. Це призвело до "зростаючого оптимізму щодо того, що Україна може змусити росію до припинення вогню". Це різкий поворот порівняно з минулим літом, коли кремлівський диктатор путін був настільки впевнений у перемозі, що полетів на Аляску для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити, як завершити війну. У ці дні саме президент України Володимир Зеленський наполягає на швидкому припиненні бойових дій. У москві ж досі заявляють, що війна може закінчитися, щойно Україна виведе війська з Донбасу.
 
Гаді підкреслив, що росія навряд чи встановить повний контроль над Донбасом до кінця 2026 року, як вона прагнула зробити перед поверненням до переговорів про припинення вогню. Але, за його словами, шквал авіаударів, подібних до тих, що були у вівторок, показує, що повітряну міць росії не можна скидати з рахунків, і "Україна, безумовно, побачить більше таких атак". Позиція України на полі бою продовжує підкріплюватися новою військовою допомогою з Європи, включаючи пакети озброєння від Фінляндії та 16 винищувачів Gripen від Швеції.
 
Недавні оцінки західних офіційних осіб вказують на те, що росія несе приголомшливі втрати на полі бою. Нещодавно глава британської розвідки Енн Кіст-Батлер заявила, що майже 500 000 російських солдатів було вбито з моменту початку війни в лютому 2022 року.

 

війна в Україніросія окупанти

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