рф демонструє ознаки слабкості в Україні, тому завдає сильніших ударів – NYT

Просування росії на лінії фронту в Україні практично зупинилося.

Демонстрація сили, яку росія обрушила на Україну рано вранці 2 червня, за допомогою сотень безпілотників і ракет, не може приховати наростаючі ознаки слабкості москви у чотирирічній війні.

Про це пише The New York Times.

У результаті росія посилила примусову мобілізацію на окупованій території України, оскільки її внутрішні зусилля з набору контрактників не дали результатів. Внутрішнє невдоволення зростає. Європа надає Україні нову підтримку. А мирні переговори за посередництва Сполучених Штатів практично припинилися. Все це в сукупності вказує на втрату імпульсу з боку рф.

"Позиція України зараз набагато, набагато грізніша, ніж лише рік тому", – заявив в інтерв’ю Франц-Штефан Гаді, військовий аналітик із Відня.

Інші аналітики зазначають, що, на їхню думку, нещодавнє посилення ударів з боку росії є спробою повернути перевагу на потенційних мирних переговорах і знову привернути увагу адміністрації Трампа, яка стала більше зосереджена на війні в Ірані, ніж на війні в Україні. Проте успіхи України на полі бою переломили хід війни, заявив Джек Уотлінг, старший науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, дослідницької організації в Лондоні.