У Польщі затримали чоловіка, який відправляв фейкові погрози Навроцькому

Поліція Польщі затримала чоловіка, який, за версією слідства, з липня 2025 року надсилав листи про напади на президента країни Кароля Навроцького, міністра закордонних справ Радослава Сікорського та інших високопосадовців Польщі.

Підозрюваним виявився 48-річний відомий адвокат із Варшави. У квартирі чоловіка поліція виявила 10 артилерійських снарядів, вогнепальну зброю та арбалет.

Він, за версією слідства, надсилав неправдиві листи про напади до офісів і служб високопосадовців. Правоохоронці не могли встановити його особу, адже щоразу імена відправників були різними. Розслідування розпочали у вересні 2025 року. Одна з поліціянток установила, що чоловік надсилав усі свої листи з одного й того самого поштового відділення. Це дозволило правоохоронцям його знайти.

"Саме завдяки аналітичній роботі поліціянтки з антитерористичного відділу вдалося виявити докази того, що за різними неправдивими повідомленнями стояла одна й та сама людина", – стверджує джерело видання.

Чоловіку повідомили про підозру за неправдиві повідомлення, крадіжку особистих даних і незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.