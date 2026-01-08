У США спалахнули протести після вбивства жінки співробітником імміграційної служби

На знак солідарності до протестів приєдналися такі великі міста як Маямі та Сан-Франциско, вимагаючи відповідальності та справедливості.

Сотні протестувальників вийшли на вулиці у США, щоб засудити вбивство 37-річної жінки, скоєне співробітником Служби імміграційної та митної поліції США (ICE) в Міннеаполісі.

Про це повідомляє San Francisco Chronicle.

Спочатку мітингувальники вийшли на вулиці штату Міннеаполіс. Згодом на знак солідарності до протестів приєдналися такі великі міста як Маямі та Сан-Франциско, вимагаючи відповідальності та справедливості.

"Я вважаю, що важливо не ставати байдужими до того, що відбувається, і не сприймати це пасивно. Ми нормалізували те, що відбувається, через засоби масової інформації", – сказав Енгель Монтавело з народного прогресивного комітету Маямі.

Мартін Відал, який брав участь у протесті в Маямі, сказав, що емоції коливалися від гніву до страху.

Нагадаємо, співробітник Служби імміграційної та митної поліції США (ICE) застрелив жінку в місті Міннеаполіс, штат Міннесота. За версією федеральної влади, загибла нібито намагалася протаранити службовий автомобіль ICE своїм автомобілем.