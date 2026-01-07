Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Кадиров відреагував на слова Зеленського про можливу операцію проти нього та звинуватив у зриві миру

07 січня 2026, 21:53
Кадиров відреагував на слова Зеленського про можливу операцію проти нього та звинуватив у зриві миру
Кадиров традиційно заявив, що будь-який ворог може зайти на територію Чечні, але "вийти звідти вже не зможе".

Глава Чечні Рамзан Кадиров різко відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про можливість проведення операції проти нього за аналогією з "венесуельським сценарієм", назвавши такі слова принизливими та такими, що нібито спрямовані на зрив мирного врегулювання.

Про це написав Кадиров у Telegram.

Кадиров прокоментував публікації ЗМІ, які цитували висловлювання Зеленського щодо потенційної операції проти нього, заявивши, що подібна риторика не сприяє деескалації. У своєму зверненні він використав образливі вислови на адресу українського президента, назвавши його заяви "негідними" та "принизливими".

"Збережи своє обличчя і не принижуйся. Якби в тобі була хоч краплина чоловічого, ти б зрозумів, наскільки принизливо звучать твої слова і ці спроби зірвати мирне врегулювання", — написав глава Чечні.

Окрім цього, Кадиров без наведення доказів заявив, що Зеленський нібито одночасно ініціює санкції проти нього, оголошує його в розшук і звертається до США з проханням організувати його викрадення за прикладом затримання венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Водночас він стверджував, що президент України не наважився говорити про такі дії публічно та безпосередньо, а нібито делегував це питання американській стороні. Наприкінці Кадиров традиційно заявив, що будь-який ворог може зайти на територію Чечні, але "вийти звідти вже не зможе".

Нагадаємо, президент України згадав про нещодавню операцію США у Венесуелі та заявив, що подібні дії могли б бути здійснені й щодо глави Чечні Рамзана Кадирова. На його думку, це могло б змусити президента рф владіміра путіна замислитися над своїми діями.

ВенесуелаРамзан КадировНіколас МадуроВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється