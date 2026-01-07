Кадиров відреагував на слова Зеленського про можливу операцію проти нього та звинуватив у зриві миру

Кадиров традиційно заявив, що будь-який ворог може зайти на територію Чечні, але "вийти звідти вже не зможе".

Глава Чечні Рамзан Кадиров різко відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про можливість проведення операції проти нього за аналогією з "венесуельським сценарієм", назвавши такі слова принизливими та такими, що нібито спрямовані на зрив мирного врегулювання.

Про це написав Кадиров у Telegram.

Кадиров прокоментував публікації ЗМІ, які цитували висловлювання Зеленського щодо потенційної операції проти нього, заявивши, що подібна риторика не сприяє деескалації. У своєму зверненні він використав образливі вислови на адресу українського президента, назвавши його заяви "негідними" та "принизливими".

"Збережи своє обличчя і не принижуйся. Якби в тобі була хоч краплина чоловічого, ти б зрозумів, наскільки принизливо звучать твої слова і ці спроби зірвати мирне врегулювання", — написав глава Чечні.

Окрім цього, Кадиров без наведення доказів заявив, що Зеленський нібито одночасно ініціює санкції проти нього, оголошує його в розшук і звертається до США з проханням організувати його викрадення за прикладом затримання венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Водночас він стверджував, що президент України не наважився говорити про такі дії публічно та безпосередньо, а нібито делегував це питання американській стороні. Наприкінці Кадиров традиційно заявив, що будь-який ворог може зайти на територію Чечні, але "вийти звідти вже не зможе".

Нагадаємо, президент України згадав про нещодавню операцію США у Венесуелі та заявив, що подібні дії могли б бути здійснені й щодо глави Чечні Рамзана Кадирова. На його думку, це могло б змусити президента рф владіміра путіна замислитися над своїми діями.