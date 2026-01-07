Кадиров відреагував на слова Зеленського про можливу операцію проти нього та звинуватив у зриві миру
Глава Чечні Рамзан Кадиров різко відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про можливість проведення операції проти нього за аналогією з "венесуельським сценарієм", назвавши такі слова принизливими та такими, що нібито спрямовані на зрив мирного врегулювання.
Про це написав Кадиров у Telegram.
Кадиров прокоментував публікації ЗМІ, які цитували висловлювання Зеленського щодо потенційної операції проти нього, заявивши, що подібна риторика не сприяє деескалації. У своєму зверненні він використав образливі вислови на адресу українського президента, назвавши його заяви "негідними" та "принизливими".
"Збережи своє обличчя і не принижуйся. Якби в тобі була хоч краплина чоловічого, ти б зрозумів, наскільки принизливо звучать твої слова і ці спроби зірвати мирне врегулювання", — написав глава Чечні.
Окрім цього, Кадиров без наведення доказів заявив, що Зеленський нібито одночасно ініціює санкції проти нього, оголошує його в розшук і звертається до США з проханням організувати його викрадення за прикладом затримання венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.
Водночас він стверджував, що президент України не наважився говорити про такі дії публічно та безпосередньо, а нібито делегував це питання американській стороні. Наприкінці Кадиров традиційно заявив, що будь-який ворог може зайти на територію Чечні, але "вийти звідти вже не зможе".
Нагадаємо, президент України згадав про нещодавню операцію США у Венесуелі та заявив, що подібні дії могли б бути здійснені й щодо глави Чечні Рамзана Кадирова. На його думку, це могло б змусити президента рф владіміра путіна замислитися над своїми діями.