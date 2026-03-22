США та Україна провели перший день переговорів щодо мирної угоди

22 березня 2026, 11:10
джерело t.me/V_Zelenskiy_official
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз ключове завдання у переговорах стосовно російсько-української війни – розуміти, наскільки москва справді готова думати про її завершення.

Американська та українська сторона пізно увечері 21 березня повідомили про результати першого дня роботи переговорних команд у Флориді у межах переговорного процесу для припинення російсько-української війни.

Ключовий перемовник з американського боку, спецпредставник президента США Стів Віткофф у своєму X заявив, що зустріч з українською командою була "конструктивною" і зосереджувалась на "вирішенні питань, які ще залишаються, для наближення до комплексної мирної угоди". 

Він деталізував, що американську команду представляли, крім нього, зять Трампа Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Груенбаум та старший політичний радник Білого дому Кріс Каррен. 

Від України участь у переговорах брали секретар РНБО Рустем Умєров, очільник Офісу президента Кирило Буданов і його заступник Сергій Кислиця, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. 

"Ми продовжили обговорювати ключові питання й наступні кроки у переговорному треку. Особливу увагу звернули на узгодження підходів для подальшого руху до практичних результатів… Ми продовжимо роботу завтра", – розповів Умєров у своєму X.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз ключове завдання у переговорах стосовно російсько-української війни – розуміти, наскільки москва справді готова думати про її завершення.

Зеленський зазначив, що продовження переговорного процесу зустріччю делегацій США і України у Флориді "важливе для всього світу".  

"Дипломатія триває, ми працюємо над завершенням війни росії проти України. Ніхто не хоче цієї війни… Зараз ключове – зрозуміти, наскільки готова росія рухатись до реального завершення війни (...), особливо зараз, на тлі зростання геополітичної напруги через ситуацію довкола Ірану", – прокоментував президент. 

війнапереговориРустем УмєровВолодимир ЗеленськийСтів Віткофф

Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
