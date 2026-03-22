22 березня 2026, 13:58
Зеленський закликав блокувати російські танкери після послаблення санкцій США
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент вказав, що санкції проти рф мають працювати.

Цього тижня російські війська атакували Україну понад 1260 керованими авіаційними бомбами та майже 1550 дронами-камікадзе. Водночас за цей період росії вдалося збільшити обсяги продажу нафти через послаблення санкцій.

Про це наголосив глава Української держави Володимир Зеленський. 

Президент вказав, що прибутки від продажу нафти дають країні-агресору змогу продовжувати війну проти України. Він заявив, що партнери мають продовжувати тиск на рф, а санкції проти неї мають працювати. 

За його словами, російський тіньовий флот не має почуватися в безпеці. 

 "Танкери, які працюють на бюджет війни, можна й потрібно зупиняти та блокувати, а не лише відпускати", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Сполучені Штати послабили санкції проти росії: видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продавати партії російської нафти та нафтопродуктів, уже завантажені на танкери.

СШАсанкціі проти росіїВолодимир Зеленськийтіньовий фолот рф

