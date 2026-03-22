Зеленський закликав блокувати російські танкери після послаблення санкцій США

Президент вказав, що санкції проти рф мають працювати.

Цього тижня російські війська атакували Україну понад 1260 керованими авіаційними бомбами та майже 1550 дронами-камікадзе. Водночас за цей період росії вдалося збільшити обсяги продажу нафти через послаблення санкцій.

Про це наголосив глава Української держави Володимир Зеленський.

Президент вказав, що прибутки від продажу нафти дають країні-агресору змогу продовжувати війну проти України. Він заявив, що партнери мають продовжувати тиск на рф, а санкції проти неї мають працювати.

За його словами, російський тіньовий флот не має почуватися в безпеці.

"Танкери, які працюють на бюджет війни, можна й потрібно зупиняти та блокувати, а не лише відпускати", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Сполучені Штати послабили санкції проти росії: видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продавати партії російської нафти та нафтопродуктів, уже завантажені на танкери.