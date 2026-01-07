Зеленський розповів про роль Буданова в ОП, гарантії безпеки та можливі зміни до виборчого законодавства

Зеленський також припустив, що зміни до законодавства про вибори та референдуми в умовах воєнного стану можуть бути внесені вже в лютому.

Президент України Володимир Зеленський 7 січня під час спілкування з журналістами у WhatsApp окреслив майбутні обов’язки Кирила Буданова на посаді голови Офісу президента, а також висловився щодо гарантій безпеки, обмінів полоненими та можливих змін до законодавства під час війни.

За словами глави держави, Кирило Буданов не займатиметься інформаційною політикою. Одним із ключових напрямів його роботи стануть питання обмінів. Зеленський зазначив, що нинішня пауза в обмінах є елементом тиску з боку Росії на Україну.

Коментуючи гарантії безпеки, президент наголосив, що питання ядерної зброї не обговорюється. Натомість мова йде про іноземний військовий контингент, захист України на суші, в повітрі та на морі, посилення системи ППО, а також фінансування та зміцнення Збройних сил.

Зеленський також припустив, що зміни до законодавства про вибори та референдуми в умовах воєнного стану можуть бути внесені вже в лютому. За його словами, це залежить від ходу переговорів, досягнення результатів за 20 пунктами плану, узгодження гарантій безпеки зі США та підготовки пакета відновлення України.

"Якщо ми встигнемо з усіма цими питаннями в січні, лютий може стати робочим місяцем для змін у законодавстві", — зазначив президент.

Водночас Зеленський заявив, що поки не може однозначно сказати, чи готові європейські партнери захистити Україну у разі повторної агресії росії. За його словами, політична воля є, однак остаточну відповідь можна буде дати лише після появи юридично закріплених гарантій безпеки, підтриманих парламентами країн-партнерів і Конгресом США.

Окремо президент згадав про нещодавню операцію США у Венесуелі та заявив, що подібні дії могли б бути здійснені й щодо глави Чечні Рамзана Кадирова. На його думку, це могло б змусити президента рф владіміра путіна замислитися над своїми діями.