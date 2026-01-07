Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський розповів про роль Буданова в ОП, гарантії безпеки та можливі зміни до виборчого законодавства

07 січня 2026, 18:55
Зеленський розповів про роль Буданова в ОП, гарантії безпеки та можливі зміни до виборчого законодавства
Фото: Зеленський / Telegram
Зеленський також припустив, що зміни до законодавства про вибори та референдуми в умовах воєнного стану можуть бути внесені вже в лютому.

Президент України Володимир Зеленський 7 січня під час спілкування з журналістами у WhatsApp окреслив майбутні обов’язки Кирила Буданова на посаді голови Офісу президента, а також висловився щодо гарантій безпеки, обмінів полоненими та можливих змін до законодавства під час війни.

За словами глави держави, Кирило Буданов не займатиметься інформаційною політикою. Одним із ключових напрямів його роботи стануть питання обмінів. Зеленський зазначив, що нинішня пауза в обмінах є елементом тиску з боку Росії на Україну.

Коментуючи гарантії безпеки, президент наголосив, що питання ядерної зброї не обговорюється. Натомість мова йде про іноземний військовий контингент, захист України на суші, в повітрі та на морі, посилення системи ППО, а також фінансування та зміцнення Збройних сил.

Зеленський також припустив, що зміни до законодавства про вибори та референдуми в умовах воєнного стану можуть бути внесені вже в лютому. За його словами, це залежить від ходу переговорів, досягнення результатів за 20 пунктами плану, узгодження гарантій безпеки зі США та підготовки пакета відновлення України.

"Якщо ми встигнемо з усіма цими питаннями в січні, лютий може стати робочим місяцем для змін у законодавстві", — зазначив президент.

Водночас Зеленський заявив, що поки не може однозначно сказати, чи готові європейські партнери захистити Україну у разі повторної агресії росії. За його словами, політична воля є, однак остаточну відповідь можна буде дати лише після появи юридично закріплених гарантій безпеки, підтриманих парламентами країн-партнерів і Конгресом США.

Окремо президент згадав про нещодавню операцію США у Венесуелі та заявив, що подібні дії могли б бути здійснені й щодо глави Чечні Рамзана Кадирова. На його думку, це могло б змусити президента рф владіміра путіна замислитися над своїми діями.

виборивійнаКирило Будановгарантії безпекиВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється