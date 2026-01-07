Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг

Колишній командувач Армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг переконаний, що покарання сенатора Марка Келлі за нагадування військовим про їхній обов'язок відмовлятися від незаконних наказів є необґрунтованим і небезпечним. Цей принцип є фундаментальною частиною військової підготовки на всіх рівнях, а спроба змусити замовчати офіцера у відставці за констатацію юридичної істини підриває верховенство права у збройних силах. Якщо таку визнану особистість, як Келлі, можуть карати за виконання конституційних обов'язків сенатора та повторення базових військових принципів, це створює небезпечний прецедент залякування для всіх, хто говорить правду про закон.

Міністр оборони Піт Геґсет надіслав офіційний лист з осудом сенатора Марка Келлі, капітана ВМС у відставці, бойового пілота та астронавта. У листі Келлі звинувачують у поведінці, що "завдає шкоди порядку та дисципліні"; йому погрожують зменшенням пенсії та попереджають, що подальші висловлювання можуть призвести до додаткових дій відповідно до військового законодавства.

Проступок Келлі полягав у тому, що він нагадав військовослужбовцям про основоположний принцип військового права: накази мають бути законними, а незаконні – відхилятися. Цей принцип не є суперечливим. Він не є партійним. Він не є необов'язковим. Він зробив це разом із п'ятьма іншими членами Конгресу від Демократичної партії, які служили у збройних силах або розвідувальних службах, у відео під назвою "Не здавайте корабель".

Келлі не закликав військовослужбовців не підкорятися законній владі. Він не назвав конкретних підрозділів, які повинні бути непокірними, і не перерахував конкретних наказів або командирів, яким слід не підкорятися. Він висловив загальну юридичну істину, яку вивчають усі офіцери та яку навіть міністр Геґсет публічно визнавав у минулому.

Лист із засудженням намагається переосмислити участь Келлі у відео та інші публічні заяви як заклик до непокори на тій підставі, що Келлі може змусити військовослужбовців "переосмислити" накази, які цивільне керівництво вважає законними. Але професійні військові вимагають такого судження насамперед від офіцерів, але також і від рядового складу. Вони тренуються для цього. Вони покладаються на це. Вони навчають цього формально і неформально, зокрема на обов'язкових заняттях.

Якщо просте нагадування військовим про їхні юридичні зобов'язання є порушенням дисципліни, то ми вже не говоримо про порядок і дисципліну. Ми говоримо про залякування.

Я командував солдатами понад чотири десятиліття. На кожному рівні, особливо на рівні бригади, дивізії та польової армії, перед відправкою в бій я розмовляв із солдатами, молодшими офіцерами, офіцерами ротного рівня та старшими командирами про законні накази, незаконні накази та моральну відповідальність, яка покладається на тих, хто носить форму. Ці розмови не були ані рідкісними, ані імпровізованими. Вони були обдуманими, часто проводилися на офіційних заняттях за участю офіцерів корпусу військових юристів.

Це тому, що кожен командир на кожному рівні тісно співпрацює з офіцерами корпусу військових юристів, щоб забезпечити відповідність наказів законодавству США, міжнародному гуманітарному праву та правилам ведення бойових дій. Не менш важливо, що командири несуть відповідальність за те, щоб їхні підлеглі розуміли свої обов'язки в разі отримання незаконного наказу.

У певний період своєї кар'єри, бувши тризірковим генералом, я очолював Командування початкової військової підготовки армії США. Моя роль полягала в нагляді за тим, що викладали сержанти-інструктори під час базової підготовки солдатів-строковиків та індивідуальної підготовки, а також викладачі, які проводили базові курси підготовки офіцерів для новопризначених офіцерів і підготовку для прапорщиків. У кожному із цих курсів одна і та сама теза звучить чітко і неодноразово: виконуйте законні накази, відмовляйтеся виконувати незаконні.

Різні типи незаконних наказів є частиною американської військової підготовки і можуть варіюватися від "Гей, солдате, вкради ту банку фарби з третього взводу" до "Лейтенанте, розстріляйте всіх полонених ворожих солдатів, бо ми не можемо дозволити собі брати їх у полон". Ці навчальні анекдоти не подаються як непокора або дотримання будь-яких суб'єктивних чи особистих стандартів. Вони подаються як обов'язок чинити правильно і жити за законом. Ці вимоги прищеплюються молодим солдатам на ранньому етапі, оскільки ціна плутанини пізніше – під час стресу, під обстрілом або під моральним тиском – може бути катастрофічною.

Ця інструкція не є випадковою. Вона є основоположною для професійної військової етики. Її повторюють із самого початку і постійно; вона особливо важлива перед розгортанням військ. Приклади однаково стосуються офіцерів, які перебувають на дійсній службі, в резерві та гвардії, а також офіцерів у відставці. Звання не звільняє від відповідальності; вихід на пенсію не скасовує присяги.

Тому дивно, що міністр оборони зараз характеризує офіцера у відставці, який повторює цей основоположний принцип, як прояв "непокори".

Келлі – не просто офіцер у відставці з унікальним досвідом, який служив у бойових діях як морський пілот і офіцер-астронавт у NASA. Він є чинним сенатором США і членом Сенатського комітету з питань збройних сил. Ставити запитання щодо військових операцій, контролювати кадрові рішення та запитувати, чи відповідають дії внутрішньому та міжнародному законодавству, – це не прояви нелояльності, а його конституційні обов'язки.

Спроба покарати його за допомогою військових адміністративних механізмів за те, що це не є відхиленням від усталених стандартів, є особливо тривожною. Це посилає чіткий сигнал: якщо ви відкрито і прямо говорите про закон, вашу попередню службу можуть використати проти вас. Юридичний радник Келлі назвав це безпрецедентним і небезпечним перевищенням повноважень. З моєї професійної військової точки зору, спираючись на чотири десятиліття досвіду, я погоджуюся із цією характеристикою.

Келлі несправедливо звинувачують у тому, що він виконував свої професійні обов'язки. Якщо така людина, як Келлі, чия служба не викликає сумнівів і чия заява була юридично точною, може бути позбавлена звання і пенсії, то кожен військовослужбовець має запитати, які гарантії залишаються, коли верховенство права і вимога виконувати тільки законні накази стають незручними для тих, хто перебуває при владі.

Цивільний контроль над збройними силами є необхідною умовою демократії. Військові повинні довіряти своїм цивільним керівникам. Так само професія військового залежить від довіри – довіри до законності наказів, довіри до добросовісності керівників і довіри до того, що тих, хто чесно говорить про юридичні зобов'язання, не покарають за це.

Коли правдиве висловлювання про закон стає підставою для осуду, проблема не в офіцері, який висловився. Вона в тих, хто боїться того, чого вимагає закон. Це не є стандартом, який може прийняти будь-яка демократія або будь-яка професійна армія.

Джерело: The Bulwark