Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни

Ще три погляди на запропонований американською стороною "мирний план" для України та росії. Три авторитетні голоси – колишній посол США в росії Майкл Макфол, генерал-лейтенант США Марк Гертлінг та публіцистка The Atlantic Енн Епплбом – наголошують, що адміністрація Трампа просуває "мирний план", який винагороджує путіна. Вони розглядають це не як шлях до миру, а як план капітуляції, який послаблює українську державність та підриває американські цінності. Автори закликають Білий дім переглянути план або відмовитися від нього, оскільки його реалізація завдасть непоправної шкоди репутації США як надійного союзника на світовій арені.

Майкл Макфол, колишній посол США в рф та професор політичних наук у Стенфордському університеті:

Я визнаю, що помилявся. Я думав, що президент Трамп нарешті усвідомив, що заспокоєння путіна не відповідає ані національним інтересам Сполучених Штатів, ані його власній репутації. Деталі нового "мирного плану" для України, затвердженого Трампом і його командою, підтверджують, що я помилявся. Трамп знову відмовився від ролі нейтрального посередника і став на бік росії. Це повернення до старого, пропутінського Трампа є поганим для України, поганим для Європи і поганим для США.

Я критикував Трампа за прихильність до путіна протягом десяти років. Під час своєї першої президентської кампанії Трамп докладав усіх зусиль, аби хвалити російського диктатора. На початку свого другого терміну Трамп продовжував хвалити і підтримувати путіна. Найбільш соромно те, що США під керівництвом Трампа приєдналися до росії, Північної Кореї, білорусі та купки інших країн-ізгоїв, проголосувавши проти резолюції ООН, яка критикує росію за вторгнення в Україну. Навіть Китай утримався.

Тепер Трамп почав розуміти путіна. Щойно Трамп і його помічники запропонували путіну різноманітні поступки для припинення його війни в Україні, путін одразу попросив більшого. Трамп, здавалося, був розчарований цим. Найбільш обнадійливо те, що в жовтні – вперше у 2025 році – адміністрація Трампа нарешті запровадила нові санкції проти двох російських нафтових компаній. Я з оптимізмом думав, що Трамп, можливо, змінює свою думку про путіна.

Натомість оприлюднення минулого тижня так званого нового "мирного плану" знищило цей оптимізм. Трамп і його команда знову повернулися до умиротворення путіна та підриву українського суверенітету. Цей поворот є драматичним і трагічним.

Українські та західні лідери не мали права голосу при складанні плану, який вимагає екстремальних поступок від Києва і нічого не вимагає від Москви. Це не "мирний план". Це російська пропозиція капітуляції України, схвалена адміністрацією Трампа. Кірілл Дмітрієв нібито злив план американській пресі, аби зв'язати Трампу руки. (Сподіваюся, президент і його помічники усвідомлюють, наскільки підступним був цей крок.)

План просто повторює всі максималістські вимоги путіна багаторічної давнини. Найобурливіше те, що цей новий російський план знову закликає Україну залишити територію, яку все ще утримують її війська на Донбасі, і яку путін намагається захопити з 2014 року. Так само обурливими є положення плану, які обмежують суверенітет України, зокрема розмір армії та заборона на вступ до НАТО. Найбільш зухвало зазначено, що Україна матиме змогу вступити до Європейського Союзу, ніби росія мала хоч якесь право голосу в цьому питанні. Трамп, очевидно, також вирішив говорити від імені інших країн G7, погодившись у цьому документі запросити росію повернутися до G8. І, звісно, за схемою, план пропонує всілякі способи для американців заробити гроші. Один пункт навіть описує, як "100 мільярдів доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в очолювані США зусилля з відбудови та інвестування в Україну" і США "отримають 50% прибутків"! Нарешті, у цьому документі немає нічого, що визначає росію як ініціатора цієї варварської війни.

Кампанія тиску на Зеленського під керівництвом Трампа з метою прийняття цієї угоди не сприятиме національним інтересам Америки. І ось чому.

По-перше, цей російський план винагороджує імперіалізм і визнає анексію. Погодження на таку угоду не принесе тривалого миру, а призведе лише до тимчасової паузи в агресії путіна, як і після першої атаки путіна на Україну в 2014 році. А окрилений путін посилить свої загрози нашим союзникам по НАТО в Європі. Так само, як умиротворення напередодні Другої світової війни зрештою призвело до широкомасштабної війни, такі самі тактики можуть спричинити більше конфліктів, а не менше – знову в Європі, і у найближчому майбутньому.

По-друге, саме оприлюднення цього "мирного плану" вже загострило напруженість із нашими європейськими союзниками. Реалізація плану завдасть ще більшої шкоди нашим відносинам.

По-третє, положення плану, яке послаблює Україну, таке як обмеження на розмір армії, суперечить національним інтересам Америки. Щоб стримати війну між росією та країнами НАТО, Альянс потребує сильну українську армію. Зараз, навіть після трирічної боротьби, Збройні сили України залишаються найефективнішою армією в Європі. НАТО потребує, щоб ця армія залишалася сильною для стримування будь-якої майбутньої агресії з боку росії. Зрештою, для посилення стримування ця армія має бути повністю інтегрована в НАТО. США виграють від сильної, а не від слабкої України.

По-четверте, згода на підрив норм суверенітету посилає жахливий сигнал Пекіну про те, що Сі Цзіньпін і Комуністична партія Китаю також можуть використовувати силу для територіальних здобутків. Такий сигнал може хибно спокусити Сі спробувати захопити Тайвань силою, військова дія, яка знищить світову економіку і легко втягне США у війну з КНР.

По-п'яте, підтримка цієї російської пропозиції ставить США в один ряд з автократичним, імперським агресором у цій війні. Як це покращує нашу міжнародну репутацію?

Нарешті, цей російський план не спрацює. Він не завершить цю війну. Навіть якщо Зеленський захоче прийняти його, його громадяни та воїни не погодяться. Тому Трамп виглядатиме слабким і невдалим переговірником, якщо він спробує змусити Україну капітулювати.

Єдиний шлях вперед – це серйозне виправлення цього проєкту, яке усуне найобурливіші порушення українського суверенітету та змусить путіна також піти на поступки. Найважливіше, що путін не може мати права голосу у суверенних справах України, чи то розмір армії, чи угоди України щодо гарантій безпеки з європейськими та американськими партнерами, чи відносин із НАТО та ЄС. Лідери НАТО не просили дозволу Сталіна, коли створювали Альянс у 1949 році. І ніхто не телефонував Хрущову і не просив його благословення на включення частини Німеччини до НАТО у 1955-му. Прохання дозволу москви зараз – надання путіну права вето щодо того, як Україна проводить власну зовнішню політику – нагадує про минулі століття "сфер впливу". Ми всі знаємо, як погано закінчилася ця система.

Сподіваюся, у найближчі дні наші європейські союзники налагодять діалог із Трампом і його командою, щоб запропонувати змістовні правки до цього російського плану.

Сильна, демократична та незалежна Україна сприяє американській безпеці та цінностям як в Європі, так і в усьому світі. Слабка Україна, підпорядкована росії, підриває американську безпеку та цінності як в Європі, так і в усьому світі. Протистояння путіну робить США сильними. Умиротворення путіна робить США слабкими. Це так просто.

Сподіваюся, повернення Трампа до його старого путінолюбства – це лише тимчасовий рецидив. Але я не дам більше одурити себе тим, що каже Трамп, я судитиму про політику президента лише за змінами в його діях.

Марк Гертлінг, генерал-лейтенант США у відставці, колишній командувач ЗС США в Європі:

Я не можу коментувати очевидну спробу адміністрації Трампа розпочати новий "мирний процес" для України, не зізнавшись у своїй особистій упередженості.

Коли я командував ЗС США в Європі, я тісно співпрацював з українською армією, яка намагалася позбутися мертвого вантажу радянської військової системи і побудувати щось гідне своєї нової демократичної держави. Моїм найближчим партнером у цих зусиллях був генерал-полковник Геннадій Воробйов – українець, який прослужив багато років у радянській армії до здобуття незалежності своєю країною. Ми проводили години, вивчаючи доктрини та методи підготовки керівників, вибираючи відповідних військових для нового корпусу сержантів та відповідних молодших офіцерів, які могли б піднятися на вершину командної структури. Воробйов помер у 2016 році, але я часто про нього згадую. Я уявляю, як би він пишався, побачивши, що пережили його військові з 2014 року, і як би він відреагував на те, що деякі у Вашингтоні зараз пропонують для його країни.

З лютого 2022 року я щодня стежу за цією війною. Не випадково. Не пасивно. Уважно. Я спостерігаю, як Україна бореться за своє життя, і це нагадує мені, чому країни створюють армії: щоб захищати свій народ, свою землю, свою унікальну культуру, свій спосіб життя. Я спостерігав, як росія перейшла від спроби бліцкригу до злочинного виснаження, від некомпетентності до жорстоких ударів по цивільному населенню. Я простежив усі етапи та кампанії: за Київ, Харків, Бахмут, Роботине, невдалі літні наступи, успіхи на Чорному морі.

А тепер, почувши про нову "мирну ініціативу", я відчуваю, що щось тут глибоко не так.

Адміністрація хоче "підштовхнути" Київ до переговорів. Ходять чутки про територіальні поступки, гарантії безпеки та 28-пунктну угоду, яка, на мій погляд, нагадує преамбулу до замороженого конфлікту. Одночасно міністр армії Ден Дрісколл і начальник штабу армії генерал Ренді Джордж перебувають у Києві, де зустрічаються із Зеленським та його вищими командирами. Офіційно вони обговорюють підтримку, готовність, майбутні потреби. Але час, контекст і паралельні дипломатичні розмови дають підстави припустити, що їх також могли попросити передати незручні повідомлення.

Європейці, особливо ті, хто живе найближче до росії, не романтизують кремль. Вони поколіннями жили в тіні імперських амбіцій москви. Вони бачили, як росія використовує примус, вбивства, кіберсаботаж, енергетичний шантаж і дезінформацію так само невимушено, як більшість країн видають пресрелізи. Вони ховали тіла. Їхні батьки і діди ховали ще більше. Усі вони знають те, про що забувають офіційні представники США: росія зупиниться тільки тоді, коли її зупинять. Ніколи раніше.

Ось чому першою і найбільшою небезпекою цього нового "мирного процесу" є те, що будь-який тиск на Україну з метою змусити її віддати землю буде винагородою росії за її звірства. А звірства росії – це не розмиті звинувачення, вони задокументовані іменами, датами, фотографіями та могилами. Звільнені міста відкривають масові поховання, камери тортур і документи зі списками вивезених дітей. Квартири, які були навмисно обрані ціллю і перетворені на пил. Зруйновані школи. Уражені лікарні. Цивільні особи, страчені зі зв'язаними за спиною руками. Це не війна з неясними намірами. Це навмисна кампанія терору.

Дозволити росії зберегти будь-яку територію, де були скоєні ці злочини, не було б компромісом. Це було б зрадою.

Моє друге занепокоєння полягає в тому, що американці недооцінюють, наскільки глибоко наші європейські союзники переживають цю війну. Для них це не теорія. Це не десь там. Це поруч. Вони бачать, як російські диверсійні групи ловлять із вибухівкою на електростанціях. Вони бачать, як хакери кремля проникають у їхні парламенти. Вони відстежують шпигунів і злочинців, пов'язаних із ГРУ і ФСБ. Вони десятиліттями жили в умовах російського залякування і знають, що буде після будь-якого заспокоєння.

Коли союзники, такі як Фінляндія, Естонія, Польща, Литва, Швеція і Чехія, кажуть, що винагорода росії дестабілізує Європу, вони б'ють на сполох. Вони попереджають США, що якщо Україну змусять піти на поступки, путін інтерпретує це так само, як він інтерпретував слабку реакцію світу після Грузії в 2008 році, Криму в 2014 році, Сирії в 2015 році та операцій "Ваґнера" по всій Африці: як дозвіл.

Моє третє занепокоєння корениться у чомусь глибоко американському. Україна бореться за цінності, які ми вважаємо своїми: свобода, суверенітет, людська гідність, демократичне самовизначення. Кожного разу, коли українці розчищають завали зі школи, ремонтують підстанцію після ракетного удару або відвойовують пагорб під обстрілом, вони демонструють, як ці цінності виглядають на практиці – не як риторика, а як жива мужність. Якщо ми не підтримаємо це, ми не просто покинемо Україну. Ми зрадимо самих себе.

Це підводить мене до того, що, на мій погляд, потрібно сказати прямо: прагнення адміністрації до дипломатії є гідним поваги. Бажання закінчити війну є зрозумілим. Але США не повинні тиснути на Україну, щоб вона віддала свою землю, свій народ або своє майбутнє. Це межа, яку ми не повинні перетинати – ні стратегічно, ні морально, ні історично.

Українці просять надати їм засоби для самооборони. Вони не просять американських військ. Вони не просять нас воювати за них. Звісно, вони просять зброю, але найперше вони просять політичної підтримки. Вони просять нас дотримуватися принципів, які ми проголошуємо з кожної трибуни, де ми говоримо про свободу.

Так, у Вашингтоні відчувається втома, і деякі політики шукають спосіб оголосити прогрес. Але втома – це не стратегія. Нетерплячість – це не принцип. А зручність – це не моральний компас. росія не зупиниться тому, що ми втомилися. Вона зупиниться лише тоді, коли Україна, маючи підтримку, зможе її зупинити.

Деякі спостерігачі стверджують, що заморожений конфлікт є неминучим. Але заморожені конфлікти не є кінцем – вони є перервами. Це періоди, протягом яких росія відновлюється, переозброюється і готується до наступного нападу. Запитайте будь-якого естонця чи грузина, як довго "заморожений конфлікт" залишається замороженим.

Інші кажуть, що Україна не може повернути собі всю свою територію. Я б заперечив, бо Україна неодноразово робила те, що, на думку сторонніх спостерігачів, вона не могла зробити: захистила Київ, відбила Харків, потопила "москву", вигнала Чорноморський флот із Севастополя, атакувала лінії постачання всередині росії. Україна заслужила право визначати перемогу – не США, не росія і, звичайно, не міжнародний хор втомлених реалістів.

Українці прагнуть миру більше за будь-кого. Але вони хочуть миру, який вшановує загиблих, захищає живих і не дозволяє їхнім дітям зіткнутися з тим самим загарбником через десять чи двадцять років. Вони хочуть миру, який відображає світ, за який ми, як стверджуємо, боремося.

Ми не повинні намагатися підштовхувати їх до чогось меншого.

Отже, моє прохання: прислухайтеся до європейців, які знають росію. Прислухайтеся до українців, які знають ціну свободи. І прислухайтеся до уроків історії, які говорять нам, що тиск на жертву, щоб вона поступилася нападнику, не є миром. Це капітуляція, замаскована під державницьку риторику.

Світ спостерігає за тим, що ми вирішимо зробити у цей момент – чи все ще віримо в принципи, яких навчаємо наших дітей, і чи все ще має американське керівництво моральну силу.

Україна показала світові, як виглядає мужність.

Зараз питання в тому, чи все ще визнають це Сполучені Штати.

І чи будемо ми стояти разом із ними.

Енн Епплбом, відома публіцистка та оглядачка видання The Atlantic:

"Мирний план", який США і росія хочуть нав'язати Україні та Європі, має неправильну назву. Це не мирний план. Це пропозиція, яка послаблює Україну і розділяє Америку та Європу, готуючи ґрунт для більшої війни в майбутньому. Тим часом вона приносить користь неназваним російським і американським інвесторам за рахунок всіх інших.

План був узгоджений девелопером, який не має історичних, географічних чи культурних знань про росію чи Україну Стівом Віткоффом та Кіріллом Дмітрієвим, який очолює російський суверенний фонд і більшу частину часу проводить, укладаючи ділові угоди. Оприлюднення їхнього плану цього тижня шокувало європейських лідерів, які зараз оплачують майже всі військові витрати війни, а також українців, які не були впевнені, чи сприймати цей останній план серйозно, доки їм не сказали погодитися на нього до Дня подяки або втратити всю подальшу підтримку США. Навіть якщо план провалиться, цей зарозумілий і заплутаний ультиматум, висунутий лише через кілька днів після того, як Держдеп санкціонував продаж протиракетних технологій Україні, завдасть непоправної шкоди репутації Америки як надійного союзника не тільки в Європі, а і в усьому світі.

Цей план не лише віддає росії територію, населення та активи, а і, здається, спеціально розроблений для того, щоб послабити Україну політично та військово, аби росії було легше знову вторгнутися через рік або через десять років. План дійсно зазначає, що "суверенітет України буде підтверджено". Однак потім він накладає суворі обмеження на суверенітет України: вона повинна "закріпити у своїй Конституції" обіцянку ніколи не вступати до НАТО. Україна повинна скоротити чисельність своїх збройних сил, не може розміщувати іноземні війська на своїй території. Україна повинна провести нові вибори протягом ста днів, чого не вимагають від росії, диктатури, яка не проводила вільних виборів більше двох десятиліть.

Натомість у плані зазначено, що Україна "отримає гарантії безпеки". Проте у ньому не описано, якими будуть ці гарантії, і немає підстав вірити, що Трамп коли-небудь їх дотримається. росія також "закріпить у законі свою політику ненападу на Європу та Україну" – дивне і беззмістовне твердження, враховуючи, що росія наразі проводить політику постійної агресії не тільки щодо України, але й щодо Європи, і, у будь-якому разі, вже неодноразово порушувала свої обіцянки. Сполучені Штати скасують санкції проти росії, втративши будь-який вплив на путіна; запросять росію знову приєднатися до G8; та реінтегрують росію у світову економіку. Неоковирні формулювання, які простежуються по всьому документу, свідчать про те, що принаймні частина його була спочатку написана російською.

Чому адміністрація Трампа тисне на Україну, щоб вона прийняла російський план, який відкриває шлях до нової війни? Документ дає деякі підказки, заявляючи, що США також якимось чином візьмуть на себе відповідальність за 100 мільярдів доларів заморожених російських активів, наприклад, нібито для того, щоб інвестувати ці гроші в Україну і отримати "50% прибутку". Європейці, чиї банки фактично володіють більшістю цих активів, не отримають нічого. Європейські платники податків, які наразі надають майже всю військову та гуманітарну допомогу Україні, тим не менш, повинні внести 100 мільярдів доларів на відновлення України.

Тим часом, згідно з планом, США і росія "укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво з метою взаємного розвитку в сферах енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, проєктів з видобутку рідкісних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостей". Це не є сюрпризом: путін говорив про "кілька компаній", які готуються відновити ділові зв'язки між його країною і США.

Інші подробиці ділових переговорів, проведених Віткоффом і Дмітрієвим, залишаються таємницею. Українці та європейці, які заплатять військову та економічну ціну за цей план, заслуговують на те, щоб їх знати. Передусім американські громадяни повинні вимагати деталей будь-яких ділових перемовин, що зараз ведуться. Цей план був запропонований від нашого імені як частина зовнішньої політики США. Але він не відповідатиме нашим економічним інтересам чи інтересам безпеки. То чиїм інтересам він відповідатиме? Які американські компанії та які олігархи отримають вигоду? Чи є серед них члени сім'ї Трампа та його політичні прихильники? Умови угоди повинні бути оприлюднені до підписання будь-якого договору.

Протягом десятиліть росія прагне розділити Європу та Америку, підірвати НАТО та послабити трансатлантичний альянс. Цей мирний план, якщо його буде прийнято, досягне цієї мети. В Європі існує давня традиція, коли великі держави укладають угоди над головами менших країн, що призводить до страшних страждань. Пакт Молотова-Ріббентропа з його таємними протоколами привів нас до Другої світової війни. Ялтинська угода призвела до Холодної війни. Пакт Віткоффа-Дмітрієва, якщо він буде укладений, цілком впишеться в цю традицію.