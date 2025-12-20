Переговори з рф та вибори за кордоном: головне з пресконференції Зеленського і Монтенегру

Луїш Монтенегру прибув до української столиці з офіційним візитом.

Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Португалії Луїш Монтенегру провели спільну пресконференцію в Києві, під час якої обговорили питання оборонної співпраці, міжнародних переговорів щодо війни з росією та організації виборів для українців за кордоном.

Про це повідомили на YouTube-каналі Офісу президента України.

Луїш Монтенегру прибув до української столиці з офіційним візитом. Разом із Зеленським він вшанував памʼять загиблих українських воїнів, після чого сторони поспілкувалися з журналістами.

Президент України повідомив, що США пропонують формат переговорів за участю України, Сполучених Штатів і росії, а також планують окремі контакти з російською стороною. Водночас Зеленський наголосив на необхідності залучення до переговорного процесу представників Європейського Союзу.

Премʼєр-міністр Португалії оголосив про надання Україні 600 тисяч євро на підтримку енергетичного сектору та заявив про готовність залучати португальські компанії й технології до відновлення та допомоги Україні.

Окремо Зеленський зупинився на темі виборів, зазначивши, що Міністерство закордонних справ працює над створенням інфраструктури для голосування українців за кордоном. Водночас проведення виборів на тимчасово окупованих територіях наразі неможливе.

Також сторони підписали документ про спільне виробництво морських дронів. За словами президента, цей напрям є одним із найбільш перспективних у сфері оборони.

Крім того, Зеленський повідомив, що загальний обсяг військової допомоги Україні з боку Португалії з початку повномасштабної війни перевищив 270 мільйонів євро. За цей час країна також прийняла понад 70 тисяч українських біженців.

Під час пресконференції президент також згадав свою попередню розмову з журналістами 14 грудня, де йшлося про переговори навколо американського мирного плану, кадрові рішення в Офісі президента та питання звільнення білоруських політичних вʼязнів.