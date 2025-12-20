Україна та Португалія домовилися про спільне виробництво морських дронів

Україна та Португалія об’єднують зусилля.

Радник президента України Володимира Зеленського зі стратегічних питань Олександр Камишін зазначив у соціальній мережі Х, що Київ і Лісабон домовилися спільно виготовляти українські морські дрони.



"Ми довели, що наші безпілотні надводні апарати (USVs) чудово працюють проти російських військових кораблів і підводних човнів. Тепер вони допоможуть Португалії захищати Європу з моря", — написав Камишін.

Крім того, Зеленський зазначив у своєму Telegram-каналі, що сьогодні до України прибув прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру .

"Сьогодні разом із Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру вшанували памʼять наших полеглих воїнів. Вічна памʼять усім нашим воїнам, кожному українцю, які віддали свої життя, щоб Україна могла жити!", — Повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру прибув до Києва в суботу вранці, де запланована його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.