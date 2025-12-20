Прем'єр Португалії прибув до Києва для зустрічі з Зеленським

Прем’єр прибув до Києва нічним поїздом о 8:13 ранку у супроводі міністра оборони Нуно Мело.

Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру прибув до Києва в суботу вранці, де запланована його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє португальська телерадіокомпанія RTP.

Це перший візит Монтенегру до України з моменту приходу його до влади. Раніше він зустрічався із Зеленським лише двічі: у Лісабоні 28 травня 2024 року під час візиту Зеленського до Португалії, коли було підписано двосторонню угоду про співпрацю та безпеку, та 2 жовтня цього року в Копенгагені на саміті, де обговорювалася подальша підтримка Києва.

Під час візиту Монтенегру також зустрінеться з українською прем'єркою Юлією Свириденко та спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

За словами португальського прем’єра, цей візит є "виразом підтримки, яка триває з першої хвилини невиправданої і несправедливої агресії росії". Монтенегру підкреслив важливість солідарності та близькості Португалії до України у час війни.

"Більше за будь-яку іншу країну, Україна потребує нашої солідарності та нашої близькості, не кажучи вже про нашу прихильність; саме це ми і приносимо", — зазначив він.

Прем’єр додав, що Києву зараз особливо необхідна фінансова підтримка. "Португалія допомагає Україні в рамках численних програм: гуманітарних, соціальних, військових і політичних, а також підтримує тісні зв’язки між нашими громадами", — підкреслив Монтенегру.

Цей візит підтверджує продовження двосторонньої співпраці Португалії та України на всіх рівнях, від урядів до громад.