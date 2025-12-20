Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Прем'єр Португалії прибув до Києва для зустрічі з Зеленським

20 грудня 2025, 13:15
Прем'єр Португалії прибув до Києва для зустрічі з Зеленським
з вільних джерел
Прем’єр прибув до Києва нічним поїздом о 8:13 ранку у супроводі міністра оборони Нуно Мело.

Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру прибув до Києва в суботу вранці, де запланована його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє португальська телерадіокомпанія RTP.

Це перший візит Монтенегру до України з моменту приходу його до влади. Раніше він зустрічався із Зеленським лише двічі: у Лісабоні 28 травня 2024 року під час візиту Зеленського до Португалії, коли було підписано двосторонню угоду про співпрацю та безпеку, та 2 жовтня цього року в Копенгагені на саміті, де обговорювалася подальша підтримка Києва.

Прем’єр прибув до Києва нічним поїздом о 8:13 ранку у супроводі міністра оборони Нуно Мело. Під час візиту Монтенегру також зустрінеться з українською прем’єркою Юлією Свириденко та спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

За словами португальського прем’єра, цей візит є "виразом підтримки, яка триває з першої хвилини невиправданої і несправедливої агресії росії". Монтенегру підкреслив важливість солідарності та близькості Португалії до України у час війни.

"Більше за будь-яку іншу країну, Україна потребує нашої солідарності та нашої близькості, не кажучи вже про нашу прихильність; саме це ми і приносимо", — зазначив він.

Прем’єр додав, що Києву зараз особливо необхідна фінансова підтримка. "Португалія допомагає Україні в рамках численних програм: гуманітарних, соціальних, військових і політичних, а також підтримує тісні зв’язки між нашими громадами", — підкреслив Монтенегру.

Цей візит підтверджує продовження двосторонньої співпраці Португалії та України на всіх рівнях, від урядів до громад.

Португаліявізит в УкраїнуВолодимир ЗеленськийЛуїш Монтенегру

Останні матеріали

Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється