Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер

Том Купер опублікував короткий оперативний огляд ситуації на фронті російсько-української війни. російські війська продовжують наступ на кількох напрямках, створюють плацдарми і намагаються розвинути нові прориви, тоді як українські сили ведуть запеклі бої за утримання ключових міст. За оцінкою Купера, росіяни розпочали операцію із захоплення Слов'янська та Краматорська. Попри локальні успіхи ЗСУ, ситуація залишається критичною, а відсутність належної координації та стратегічних рішень ускладнює перспективи швидкої стабілізації фронту.

Кілька слів про останні події...

14 грудня ВКС завдали потужного авіаудару по мосту в Затоці – важливій залізничній переправі між півднем України та Румунією, яка у 2022 році стала "відомою" через відповідні PR-ігри. Су-34 застосували кілька УМПК (та/або Гром Е1) у поєднанні з 18 ударами Герань-2. Це дало серію влучань, про що свідчить відео з БпЛА.

І ще раз: ось вам і західні теорії про те, що "ВКС не здатні проводити складні операції"...

Рано-вранці 15 грудня 10-12 БпЛА "Герань-2" влучили у залізничний парк у П'ятихатках на Дніпропетровщині, а ще 4 – у підстанцію 150 кВ при шахті "Степова" в Шахтарському.

Судячи з повідомлень з України, останні дві ночі різні структури продовжували несинхронізовані удари. ЗСУ завдали удару ракетами з HIMARS по Бєлгородській ТЕЦ, а СБУ націлилася на системи ППО в окупованому Криму. За повідомленнями, спочатку були уражені комплекс РЕБ "Волна-2", радар "Імбир", один радар 96Л6Е та один "Каста-2Е2" (див. "пробивання коридору в зоні покриття ЗРК"), а потім – 11 нафтопродуктосховищ та низка інших об'єктів енергетики в Ростовській області.

…саркастична частина мене порадила б їм наступної ночі завдати ударів по Санкт-Петербургу і Грозному: вони знаходяться набагато далі один від одного.

Ех… але для цього потрібна бодай якась координація…

Судячи з "реакцій" у російських соцмережах, удар по підводному човну Чорноморського флоту проєкту 636 "Варшавянка" (модернізований Kilo II) з традиційним двигуном, який стався два дні тому в порту Новоросійськ, можна вважати "підтвердженим".

росіяни стверджують, що субмарина була "уражена біля корми", тобто без "прямого влучання". Утім будь-яке ураження "в районі корми" майже напевно пошкоджує гвинт і рулі. Пошкодження гвинта може спричинити дефекти трансмісійного валу. У найгіршому випадку це може навіть призвести до затоплення підводного човна, оскільки вал проходить всередині "труби" приблизно через третину корпусу, "прямо" до машинного відділення.

Ба більше, для заміни пошкодженого вала доведеться виготовляти повністю новий, а це займе "місяці" (як мінімум). Інакше кажучи, цей човен буде виведений з експлуатації надовго, якщо його взагалі вдасться відремонтувати.

росіяни також скаржаться, що українці (ймовірно, СБУ) отримали доступ до відеосистеми та використовували камеру на даху будівлі штабу для керування операцією. Крім того, вони стверджують, що підводний дрон "чекав на відповідний момент" (очевидно, коли росіяни опустили або прибрали "торпедні сітки", розставлені довкола їхнього підводного човна). Нарешті, вони кажуть, що, хоча порт був оснащений "хорошою гідроакустичною системою", акустиків Чорноморського флоту "відправили на СВО"...

Чому це важливо?

Модернізовані підводні човни типу Kilo II можуть нести до чотирьох крилатих ракет "Калібр". Тобто Чорноморський флот тепер має на одну платформу менше для запуску цих ракет по Україні. Отже, це, безперечно, був "вдалий удар".

Куп'янськ. ЗСУ продовжують зачистку на північному заході міста, насамперед у районі Радківки. Вони також зайняли житлові квартали на півночі та південному сході мікрорайону Ювілейний. У центрі Куп'янська тривають запеклі бої: ЗСУ просуваються на північ уздовж західного берега Осколу і, схоже, вже дісталися центрального ринку.

росіяни поповнюють запаси своїх оточених військ за допомогою БПЛА й атакують район на північ від Кучерівки (східний берег Осколу, на північний схід від Куп'янська). Очевидно, їхня мета – відновити наземний зв’язок зі своїми штурмовими групами всередині міста.

Підсумок: вибачте, але я не бачу жодної "рішучої перемоги" в цьому секторі.

Слов'янськ-Краматорськ. 13 грудня на північ від зруйнованого та окупованого Бахмута, приблизно за 3-4 км на північ від траси М03, росіяни здійснили значне просування: від Сакко і Ванцетті майже до Рай-Олександрівки (приблизно 10 км). Що гірше, їм також вдалося просунутися між цією ділянкою та трасою М03 і дійти до Бондарного.

Наскільки мені відомо, цей сектор останнім часом утримувала 30-та механізована бригада, значну частину якої відвели для контрнаступу в Куп'янську.

Схоже, мої оцінки у вересні були надто оптимістичними. Це можна вважати початком битви за Слов'янськ і Краматорськ. З огляду на те, як повільно ЗСУ загалом реагують на такі маневри росії, і на те, як зазвичай реагує Сирський... ех...

Покровськ. Я приєднуюся до тих, хто вважає ганебним, що офіційний Київ мовчить про долю батальйону 38-ї бригади морської піхоти, оточеного в Мирнограді. Чи тому, що Зеленський/Сирський не можуть визнати втрату Покровська, чи тому, що війська там "не воюють", чи з якоїсь іншої причини?

росіяни завершили зачистку центру Мирнограда, а потім відтиснули вцілілих українських морських піхотинців до Центральної лікарні та сусідніх житлових будинків. Таким чином, периметр гарнізону ЗСУ скоротився до менш ніж двох квадратних кілометрів. росіяни також продовжили наступ на 100-150 метрів на північ від Покровська, вздовж дороги до Гришиного.

Гуляйполе. 13 грудня росіяни перетнули річку Гайчур і створили плацдарм на північ від Добропілля. Таким чином, вони також увійшли до Запорізького району – одного з чотирьох районів області, які ще не перебувають під їхнім контролем...

Далі на південь росіяни також переправилися через річку Гайчур і увійшли в північну та південну частини Гуляйполя. На півночі вони дійшли до вулиці Травневої, а на півдні їхні війська просунулися аж до дороги Т0401.

Підсумок: зараз є три плацдарми всрф на такій чудовій оборонній позиції, як річка Гайчур.

Сподіваюся, мені не потрібно знову нагадувати про "росіян" і "їхні плацдарми": ми так часто про це говорили, принаймні з квітня-травня 2022 року, коли йшлося про Ізюм і Сіверський Донецьк. (Фундаментальна) різниця полягає в тому, що тоді в Україні ще було принаймні кілька серйозних військових командирів...

