Оприлюднено заяву Коаліції охочих "Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні"

За результатами засідання лідерів Коаліції охочих Франція оприлюднила заяву "Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні", в якій лідери заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України.

"Члени Коаліції, України та Сполучених Штатів зібралися сьогодні в Парижі. Ми всі наголосили на нашій відданості справедливому та тривалому миру в Україні відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй та вітали досягнутий прогрес, зокрема в переговорах між американцями, українцями, європейськими та іншими партнерами", - йдеться в тексті заяви, розповсюдженому у вівторок.

Зокрема, Коаліція чітко заявила, що "здатність України захищатися є критично важливою для забезпечення майбутнього колективної безпеки України та євроатлантичного регіону".

"Ми підтвердили, що забезпечення суверенітету та тривалої безпеки України має бути невід'ємною частиною мирної угоди, і що будь-яке врегулювання має бути підкріплене надійними гарантіями безпеки для України. Ми готові взяти на себе зобов'язання щодо системи політично та юридично обов'язкових гарантій, які будуть активовані після набрання чинності припинення вогню, на додаток до двосторонніх угод про безпеку та відповідно до наших відповідних правових та конституційних домовленостей", - йдеться в документі.

В заяві також деталізується, що компонентами зобов’язань буде, зокрема, участь у запропонованому механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США.

"Буде діяти безперервна, надійна система моніторингу режиму припинення вогню, включаючи внески членів Коаліції бажаючих. Коаліція бажаючих також буде представлена ​​в Спеціальній комісії, яка буде створена для розгляду будь-яких порушень, встановлення відповідальності та визначення засобів правового захисту", - зазначається в тексті.

Другим компонентом названа підтримка Збройних Сил України.

"Коаліція погодилася продовжувати критично важливу довгострокову військову допомогу та озброєння Збройним Силам України для забезпечення їхньої стійкої спроможності, оскільки вони залишатимуться першою лінією оборони та стримування. Це включатиме, але не обмежуватиметься: довгостроковими оборонними пакетами; підтримкою фінансування закупівлі зброї; продовженням співпраці з Україною щодо її національного бюджету для фінансування збройних сил; доступом до оборонних складів, які можуть надати швидку додаткову підтримку у разі майбутнього збройного нападу; наданням практичної та технічної підтримки Україні у будівництві оборонних укріплень", - перераховується в заяві.

Окремо прописаний пункт щодо багатонаціональних сил для України, що "складатимуться з внесків країн, які бажають припинити вогонь у рамках Коаліції, для підтримки відновлення збройних сил України та підтримки стримування".

"Було проведено скоординоване військове планування для підготовки до заходів щодо заходів в повітрі, на морі та на суші, а також для відновлення Збройних сил України. Ми підтвердили, що ці заходи повинні бути суворо впроваджені на прохання України після того, як буде досягнуто достовірного припинення бойових дій. Ці елементи будуть здійснюватися під керівництвом Європи, також за участю неєвропейських членів Коаліції, та із запропонованої підтримки США", - деталізується в тексті.

Щодо зобов'язань підтримки України у разі майбутнього збройного нападу росії з метою відновлення миру, лідери домовилися завершити їх узгодження, які будуть визначати підхід до підтримки України та відновлення миру та безпеки у разі майбутнього збройного нападу росії.

"Ці зобов'язання можуть включати використання військового потенціалу, розвідувальну та логістичну підтримку, дипломатичні ініціативи, прийняття додаткових санкцій", - наголошується в заяві.

Також лідери відзначили зобов'язання щодо поглиблення довгострокового співробітництва в галузі оборони з Україною.

"Ми домовилися, що продовжуватимемо розвивати та поглиблювати взаємовигідне співробітництво в галузі оборони з Україною, зокрема: навчання, спільне виробництво оборонної промисловості, зокрема з використанням відповідних європейських інструментів, та співробітництво в галузі розвідки. Ми також вирішили створити координаційний центр США/Україна/Коаліція в оперативному штабі Коаліції в Парижі", - зазначається в тексті документа.