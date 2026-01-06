У Трампа зробили чергову заяву про завершення війни в Україні

Заява прозвучала на початку переговорів у Парижі.

Переговори про гарантії безпеки для України, можливо, близькі до прориву.

Про це заявив постпред США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News.

За його словами, країни-союзники близькі до укладення рамкової угоди, яка прокладе шлях до мирної угоди з росією. Ця заява прозвучала на початку переговорів у Парижі.

"Нам слід очікувати остаточного узгодження кількох угод. Одна з них - це "Коаліція охочих", до якої входять близько 50 країн-союзників, багато з яких входять до НАТО, і вони погодяться на певні рамки безпеки для України. І Сполучені Штати теж, як у складі цієї "Коаліції охочих", так і окремо", - сказав він.