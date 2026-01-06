Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Трампа зробили чергову заяву про завершення війни в Україні

06 січня 2026, 19:53
Фото: UNSPLASH
Заява прозвучала на початку переговорів у Парижі.
Переговори про гарантії безпеки для України, можливо, близькі до прориву.
 
Про це заявив постпред США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News.
 
За його словами, країни-союзники близькі до укладення рамкової угоди, яка прокладе шлях до мирної угоди з росією. Ця заява прозвучала на початку переговорів у Парижі.
 
"Нам слід очікувати остаточного узгодження кількох угод. Одна з них - це "Коаліція охочих", до якої входять близько 50 країн-союзників, багато з яких входять до НАТО, і вони погодяться на певні рамки безпеки для України. І Сполучені Штати теж, як у складі цієї "Коаліції охочих", так і окремо", - сказав він.
 
Вітакер упевнений, що ця угода може прокласти шлях до остаточної мирної угоди з росією. Постпред додав:
 
"Ми дійсно дуже далеко просунулися. Це чудова подія, і ми можемо бути на порозі мирної угоди. Поки ми продовжуємо молитися про мир, ми також докладаємо всіх зусиль, щоб цей мир зберігся".
 
Зазначається, що Сполучені Штати будуть представлені спеціальним посланником Стівом Віткоффом і зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Держсекретар Марко Рубіо буде відсутній через зобов'язання, пов'язані із захопленням США венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, що Вітакер назвав "великою перемогою для Сполучених Штатів Америки і безпеки Західної півкулі". Він представив операцію як частину ширшої стратегії стримування, заявивши, що вона посилає чіткий сигнал противникам США.
 
"Будь-який противник Сполучених Штатів має бути стурбований тим, що він побачив. Це продемонструвало можливості, недоступні жодній іншій країні. І водночас це показує, що Сполучені Штати, коли президент щось говорить, коли ми проводимо червону лінію, готові відстоювати її своїми силами. Для мене це і є запорука миру силою", - сказав Вітакер.

 

