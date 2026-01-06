росія побажала успіхів новій очільниці Венесуели

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни.

Міністерство закордонних справ рф побажало успіхів виконувачці обовʼязки президентки Венесуели Делсі Родрігес.

Про це йдеться у заяві російського відомства.

"Вітаємо зусилля, що вживаються офіційною владою цієї країни для захисту державного суверенітету і національних інтересів. Підтверджуємо незмінну солідарність росії з венесуельським народом і урядом.Бажаємо успіхів уповноваженій президенці Делсі Родрігес у вирішенні завдань, що стоять перед Боліваріанською Республікою", – йдеться в заяві.

МЗС росії заявило, що москва продовжуватиме "надавати необхідну підтримку дружній нам Венесуелі". Крім того, відомство цинічно додало, що Венесуелі має бути "гарантовано право самостійно визначати свою долю без будь-якого деструктивного втручання ззовні".

"Послідовно виступаємо за деескалацію ситуації, що склалася, і вирішення будь-яких наявних проблем шляхом конструктивного діалогу і поваги до міжнародно-правових норм, перш за все Статуту ООН", – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.