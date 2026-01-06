Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія побажала успіхів новій очільниці Венесуели

06 січня 2026, 19:35
росія побажала успіхів новій очільниці Венесуели
Фото: Reuters
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни.

Міністерство закордонних справ рф побажало успіхів виконувачці обовʼязки президентки Венесуели Делсі Родрігес.

Про це йдеться у заяві російського відомства.

"Вітаємо зусилля, що вживаються офіційною владою цієї країни для захисту державного суверенітету і національних інтересів. Підтверджуємо незмінну солідарність росії з венесуельським народом і урядом.Бажаємо успіхів уповноваженій президенці Делсі Родрігес у вирішенні завдань, що стоять перед Боліваріанською Республікою", – йдеться в заяві.
 
МЗС росії заявило, що москва продовжуватиме "надавати необхідну підтримку дружній нам Венесуелі". Крім того, відомство цинічно додало, що Венесуелі має бути "гарантовано право самостійно визначати свою долю без будь-якого деструктивного втручання ззовні".
 
"Послідовно виступаємо за деескалацію ситуації, що склалася, і вирішення будь-яких наявних проблем шляхом конструктивного діалогу і поваги до міжнародно-правових норм, перш за все Статуту ООН", – вказано в повідомленні.
 
Нагадаємо, у понеділок, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.
ВенесуелаКремльвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
LifeStyle
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
05 січня 2026, 08:00
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється