Сибіга провів розмову із главою МЗС Чехії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з новопризначеним віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Чехії Петром Мацінкою.

За словами Сибіги, розмова була "змістовною та конструктивною". Глава української дипломатії привітав чеського колегу з призначенням і подякував Чехії за послідовну підтримку України на політичному, економічному, військовому та гуманітарному рівнях.

"Перш за все, ми обговорили наші двосторонні відносини. Ми домовилися перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами та посилити наш політичний діалог на рівні міністерств закордонних справ на основі взаємної поваги та стратегічного партнерства. Україна та Чехія є справжніми друзями та союзниками", — зазначив Сибіга.

Міністр також поінформував чеського колегу про зацікавленість України у подальшій співпраці з Чехією в оборонній сфері, а також про участь Праги у відновленні України.

"Наша співпраця має бути взаємовигідною", — наголосив він.

Окремо Сибіга розповів Мацінці про ситуацію на полі бою та масовані атаки росії на українську енергетичну систему. Сторони також обговорили останні мирні ініціативи та дійшли згоди, що альтернативи примушенню росії якнайшвидше припинити агресію немає. Під час розмови Сибіга запросив Мацінку відвідати Україну. Чеський міністр підтвердив намір приїхати до Києва найближчим часом.