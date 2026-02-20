США готують варіанти атак по Ірану, включно з ударами по лідерах

Вашингтон бачить користь від такої тактики.

Варіанти американських ударів по Ірану включають атаки по окремих лідерах країни і навіть зміну режиму, якщо президент США Дональд Трамп віддасть відповідний наказ. Військове планування вийшло на просунуту стадію.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

"12-денна війна та ізраїльські удари по окремих цілях справді показали корисність такого підходу", — каже посадовець США про минулорічні удари Ізраїлю по Ірану, від яких загинули щонайменше 20 високопоставлених командирів.

Водночас американські чиновники не надали подробиць про те, які особи можуть бути мішенями або як американські військові можуть спробувати здійснити зміну режиму без великих наземних сил. Під час своєї президентської кампанії Трамп критикував політику попередніх адміністрацій, яка включала військові зусилля щодо повалення урядів в Афганістані та Іраку.

Зараз на Близькому Сході зосереджена величезна військова міць США. Трамп неодноразово погрожував ударами та відкрито озвучив можливість зміни уряду в Ірані. Проте він також висловлював надію на дипломатію, заявивши вчора, що встановив термін не більше 10-15 днів, перш ніж США можуть вжити заходів.

Також повідомляється, що американські чиновники очікують відповідь Ірану у разі нападу. Це підвищує ризик втрат США та регіонального конфлікту.