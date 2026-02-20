Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент України просив Бориса Джонсона зупинити путіна у день вторгнення росії

20 лютого 2026, 19:42
Президент України просив Бориса Джонсона зупинити путіна у день вторгнення росії
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Рішуча позиція Зеленського в перші дні після вторгнення стала ще одним несподіваним фактором.

У день повномасштабного вторгнення росії в Україну, 24 лютого 2022 року, президент України Володимир Зеленський зателефонував колишньому прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону з проханням звернутися до президента рф владіміра путіна та переконати його припинити війн.

Про це пише The Guardian.

За даними видання, о 4:50 за київським часом путін оголосив про початок "спеціальної військової операції", а через кілька хвилин росія завдала серії ракетних ударів по цілях навколо Києва.

Зеленський того ранку прибув до президентської резиденції на вулиці Банковій. Він дзвонив Джонсону хрипким голосом: "Я хочу попросити тебе, Борисе, як друга моєї країни: зателефонуйте йому [путіну] безпосередньо і скажіть, щоб він припинив війну". Пізніше президент контактував із лідерами у Парижі та Вашингтоні, зустрічався з силовиками та скликав екстрене засідання парламенту, на якому оголосили воєнний стан.

Під час однієї з зустрічей охорона вивела Зеленського з кімнати через загрозу повітряних ударів та можливого замаху. За словами видання, тоді він перетворився зі шокованого політика на воєнного лідера, перевдягнувшись у військову форму.

Рішуча позиція Зеленського в перші дні після вторгнення стала ще одним несподіваним фактором. Вашингтон, як і москва, припускав, що він або загине, або втече, щойно почнуть падати ракети.

Байден закликав його залишити країну, щоб гарантувати безпеку. Але Зеленський залишився, і його надихаюча діяльність як воєнного лідера під час критичних перших тижнів вторгнення допомогла об’єднати українське суспільство у боротьбі проти загарбників.

У цей же час путін приймав у кремлі прем’єр-міністра Пакистану Імрана Хана, який прилетів заздалегідь запланованим візитом. Незважаючи на початок вторгнення, російський лідер провів із гостем понад дві години, обговорюючи двосторонні питання, і навіть запросив Хана на незапланований розкішний обід. На запитання про війну путін відповів: "Не хвилюйтеся про це. За кілька тижнів все закінчиться".

Нагадаємо, колишній головком ЗСУ і чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний  був розчарований тим, що президент Володимир Зеленський не хотів вводити воєнний стан у лютому 2022 року. Це дозволило б передислокувати війська і підготувати плани бою.

війнаВладімір ПутінБорис ДжонсонВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється