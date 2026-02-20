Президент України просив Бориса Джонсона зупинити путіна у день вторгнення росії

Рішуча позиція Зеленського в перші дні після вторгнення стала ще одним несподіваним фактором.

У день повномасштабного вторгнення росії в Україну, 24 лютого 2022 року, президент України Володимир Зеленський зателефонував колишньому прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону з проханням звернутися до президента рф владіміра путіна та переконати його припинити війн.

Про це пише The Guardian.

За даними видання, о 4:50 за київським часом путін оголосив про початок "спеціальної військової операції", а через кілька хвилин росія завдала серії ракетних ударів по цілях навколо Києва.

Зеленський того ранку прибув до президентської резиденції на вулиці Банковій. Він дзвонив Джонсону хрипким голосом: "Я хочу попросити тебе, Борисе, як друга моєї країни: зателефонуйте йому [путіну] безпосередньо і скажіть, щоб він припинив війну". Пізніше президент контактував із лідерами у Парижі та Вашингтоні, зустрічався з силовиками та скликав екстрене засідання парламенту, на якому оголосили воєнний стан.

Під час однієї з зустрічей охорона вивела Зеленського з кімнати через загрозу повітряних ударів та можливого замаху. За словами видання, тоді він перетворився зі шокованого політика на воєнного лідера, перевдягнувшись у військову форму.

Рішуча позиція Зеленського в перші дні після вторгнення стала ще одним несподіваним фактором. Вашингтон, як і москва, припускав, що він або загине, або втече, щойно почнуть падати ракети.

Байден закликав його залишити країну, щоб гарантувати безпеку. Але Зеленський залишився, і його надихаюча діяльність як воєнного лідера під час критичних перших тижнів вторгнення допомогла об’єднати українське суспільство у боротьбі проти загарбників.

У цей же час путін приймав у кремлі прем’єр-міністра Пакистану Імрана Хана, який прилетів заздалегідь запланованим візитом. Незважаючи на початок вторгнення, російський лідер провів із гостем понад дві години, обговорюючи двосторонні питання, і навіть запросив Хана на незапланований розкішний обід. На запитання про війну путін відповів: "Не хвилюйтеся про це. За кілька тижнів все закінчиться".

Нагадаємо, колишній головком ЗСУ і чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний був розчарований тим, що президент Володимир Зеленський не хотів вводити воєнний стан у лютому 2022 року. Це дозволило б передислокувати війська і підготувати плани бою.