У кремлі відреагували на рішення Трампа продовжити санкції проти рф

20 лютого 2026, 14:55
Фото: Reuters
Пєсков заявив, що продовження на рік санкцій США проти росії стало "автоматичним рішенням".
У кремлі назвали "автоматичним" рішення президента США Дональда Трампа продовжити на рік санкції проти росії.
 
Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.
 
Він також зазначив, що москва не має завищених очікувань у контексті переговорів щодо "українського врегулювання".
 
"Переговорний процес, як ми говорили неодноразово, складний і розтягнутий за часом", - сказав речник російського диктатора.
 
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп затвердив продовження на рік санкцій проти росії, які були введені через вторгнення в Україну. В указі американського президента наголошується, що дії і політика росії "продовжують становити незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".
