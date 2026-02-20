Пєсков заявив, що продовження на рік санкцій США проти росії стало "автоматичним рішенням".

У кремлі назвали "автоматичним" рішення президента США Дональда Трампа продовжити на рік санкції проти росії.

Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

Пєсков заявив, що продовження на рік санкцій США проти росії стало "автоматичним рішенням". Він також зазначив, що москва не має завищених очікувань у контексті переговорів щодо "українського врегулювання".

"Переговорний процес, як ми говорили неодноразово, складний і розтягнутий за часом", - сказав речник російського диктатора.