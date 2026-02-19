Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп продовжив на рік санкції проти рф за війну з Україною

19 лютого 2026, 21:07
Трамп продовжив на рік санкції проти рф за війну з Україною
Фото: з відкритих джерел
В указі наголошується, що дії і політика росії "продовжують становити незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".
Президент США Дональд Трамп продовжив санкції, запроваджені проти росії, ще на рік.
 
Про це йдеться в документі Білого дому.
 
У документі вказано, що російська агресія проти України продовжує «становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США». Тож національний надзвичайний стан, введений виконавчим указом 13660 від 2014 року, повинен залишатися чинним ще рік після 6 березня 2026 року.
 
Указ 13660, виданий після анексії Криму, надає повноваження запроваджувати санкції проти людей та організацій, відповідальних за порушення суверенітету та територіальної цілісності України або за привласнення активів українського народу. Наступними роками санкційний список розширювали додатковими указами.
 
