Верховний суд США обмежив тарифи Трампа

Проте рішення стосується лише частини мит.

Верховний Суд США постановив, що президент Дональд Трамп перевищив повноваження, впровадивши тарифи проти інших країн на основі закону про ситуації національного масштабу. Рішення ухвалено голосами 6-3.

Про це пише NBC.

Нагадаємо, що 2 квітня 2025 року Трамп оголосив нові тарифи на товари з понад 180 країн (без урахування росії, КНДР, Куби та білорусі, які вже перебувають під санкціями). Для України тоді встановили мито у 10%.

9 квітня Трамп відтермінував дію тарифів для всіх країн, крім Китаю, для якого ставка сягнула 145%, тоді як базова ставка для більшості країн залишалася на рівні 10%. Європейський Союз у відповідь відтермінував введення дзеркальних мит на 90 днів.

У липні 2025 року Трамп оголосив нові тарифи: 25% для Японії та Південної Кореї, 40% для Лаосу та Мʼянми, 25% для Малайзії та Казахстану, 30% для Південно-Африканської Республіки. З 1 серпня тарифи у 30% почали діяти на імпорт із ЄС та Мексики — одних із найбільших торговельних партнерів США.

Рішення Верховного суду обмежує можливості президента США застосовувати надзвичайні економічні повноваження без схвалення Конгресу та встановлює важливий прецедент для контролю тарифної політики у майбутньому.