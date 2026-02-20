Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Верховний суд США обмежив тарифи Трампа

20 лютого 2026, 18:36
Верховний суд США обмежив тарифи Трампа
Проте рішення стосується лише частини мит.

Верховний Суд США постановив, що президент Дональд Трамп перевищив повноваження, впровадивши тарифи проти інших країн на основі закону про ситуації національного масштабу. Рішення ухвалено голосами 6-3.

Про це пише NBC. 

Нагадаємо, що 2 квітня 2025 року Трамп оголосив нові тарифи на товари з понад 180 країн (без урахування росії, КНДР, Куби та білорусі, які вже перебувають під санкціями). Для України тоді встановили мито у 10%.

9 квітня Трамп відтермінував дію тарифів для всіх країн, крім Китаю, для якого ставка сягнула 145%, тоді як базова ставка для більшості країн залишалася на рівні 10%. Європейський Союз у відповідь відтермінував введення дзеркальних мит на 90 днів.

У липні 2025 року Трамп оголосив нові тарифи: 25% для Японії та Південної Кореї, 40% для Лаосу та Мʼянми, 25% для Малайзії та Казахстану, 30% для Південно-Африканської Республіки. З 1 серпня тарифи у 30% почали діяти на імпорт із ЄС та Мексики — одних із найбільших торговельних партнерів США.

Рішення Верховного суду обмежує можливості президента США застосовувати надзвичайні економічні повноваження без схвалення Конгресу та встановлює важливий прецедент для контролю тарифної політики у майбутньому.

СШАДональд Трампмитасуд

Останні матеріали

Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється