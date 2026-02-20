Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Уряд Британії може виключити принца Ендрю з лінії спадкоємства – Reuters

20 лютого 2026, 21:15
Уряд Британії може виключити принца Ендрю з лінії спадкоємства – Reuters
Фото: Ukrinform
Це стало першим випадком арешту члена королівської родини з 1649 року.

Британський уряд розгляне нове законодавство, щоб виключити Ендрю Маунтбеттен-Віндзора з лінії спадкоємства королівської влади.

Про це повідомив обізнаний представник британського уряду агентству Reuters.

За словами співрозмовника, таке законодавство буде розглянуте як тільки завершиться поліцейське розслідування його зв'язків із засудженим за сексуальні злочини американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Співрозмовник розповів, що будь-які зміни в лінії спадкоємства вимагатимуть консультацій і узгодження з іншими країнами, де главою держави є король Британії Чарльз III.

Експринца заарештували 19 лютого за підозрою у зловживаннях державною посадою. Згодом його звільнили під слідство після того, як його допитували за підозрою у зловживаннях державним службовим становищем.

Це стало першим випадком арешту члена королівської родини з 1649 року.

