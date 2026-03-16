Дубайський аеропорт призупинив рейси внаслідок влучання дрона в паливний резервуар

16 березня 2026, 08:33
Скриншот з відео
Деякі рейси перенаправили до Міжнародного аеропорту Аль-Мактум в Дубаї.
Дубайський міжнародний аеропорт призупинив рейси внаслідок пожежі, спричиненої "дроновим інцидентом", що пошкодив паливний резервуар. Інформації про потерпілих немає, посадовці заявили, що вживають всіх необхідних заходів.
 
Про це пише CNN.
 
Пауза в трафіку є "запобіжним заходом для безпеки всіх пасажирів і персоналу". Мандрівникам порадили звертатися до їхніх авіаліній, аби отримати оновлену інформацію. 
 
Деякі рейси перенаправили до Міжнародного аеропорту Аль-Мактум в Дубаї. 
 
Авіакомпанія Emirates закликала не їхати до аеропорту, зазначивши, що безпека пасажирів та екіпажу є "найвищим пріоритетом". 
 
Загоряння резервуара успішно локалізовано. 

 

