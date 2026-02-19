Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

У Британії затримали принца Ендрю у справі Епштейна (оновлено)

19 лютого 2026, 14:02
У Британії затримали принца Ендрю у справі Епштейна (оновлено)
Фото: Ukrinform
Ендрю підозрюють у зловживанні службовим становищем в період, коли він обіймав посаду торгового посланця Великої Британії.

У Великій Британії зранку 19 лютого заарештували брата короля Чарльза III — колишнього принца Ендрю. Зараз він під вартою.

Про це повідомляє BBC з посиланням на дані поліції.

Його затримали у 66-й день народження за підозрою у зловживанні службовим становищем. У поліції кажуть, що розглядають скаргу щодо ймовірного передавання колишнім принцом конфіденційних матеріалів покійному сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну.

Ендрю підозрюють у зловживанні службовим становищем в період, коли він обіймав посаду торгового посланця Великої Британії. Тоді він міг передавати конфіденційну інформацію Епштейну.

Поліція також підтвердила, що затриманий наразі перебуває під вартою.

В жовтні минулого року король Британії Чарльз III позбавив брата титула принца через його гучне минуле. Крім того, він втратив право залишатися в будинку біля Віндзорського замку.

Ендрю послідовно заперечував свої зв'язки з Епштейном та звинувачення, які лунали на його адресу. З посмертних мемуарів однієї з жертв бізнесмена Вірджинії Джуффре стало відомо, що вона тричі мала інтимні стосунки з Ендрю, коли була неповнолітньою.

Електронні листи 2011 року також показали, що він мав контакти із засудженим за сексуальні злочини проти неповнолітніх Епштейном, що викликало широкий суспільний резонанс.

Британський король Чарльз III відреагував на затримання свого молодшого брата, колишнього принца Ендрю, поліцією у справі про зловживання владою на державній посаді.

Король Чарльз опублікував заяву, у якій зазначив, що "глибоким занепокоєнням дізнався про новини щодо Ендрю Маунтбеттен-Віндзора та підозри у зловживанні службовим становищем".

"Як я вже зазначав раніше, ми надаємо їм нашу повну та щиру підтримку та співпрацю. Дозвольте мені чітко заявити: закон повинен виконуватися. Оскільки цей процес триває, було б неправильно з мого боку коментувати цю справу далі", — заявив Чарльз ІІІ.

Британія Чарльз III Джеффрі Епштейн принц Ендрю

