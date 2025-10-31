Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Король Британії Чарльз III позбавив брата Ендрю титулу принца та виселив із маєтку

31 жовтня 2025, 08:49
Король Британії Чарльз III позбавив брата Ендрю титулу принца та виселив із маєтку
У Букінгемському палаці заявили, що рішення було ухвалене "незалежно від того, що він продовжує заперечувати звинувачення".

Король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата, 65-річного Ендрю, усіх титулів і зобов’язав його залишити резиденцію Royal Lodge поблизу Віндзорського замку. Це стало черговим покаранням за зв’язки герцога Йоркського з засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це повідомляє Reuters.

Відтепер брат монарха відомий як Ендрю Маунтбеттен-Віндзор. У Букінгемському палаці заявили, що рішення було ухвалене "незалежно від того, що він продовжує заперечувати звинувачення".

"Їхні Величності бажають чітко дати зрозуміти, що їхні думки та найглибші співчуття залишаються з жертвами будь-яких форм насильства", — йдеться у заяві палацу.

Також повідомляється, що Ендрю отримав офіційне повідомлення про виселення з Royal Lodge і має переїхати до приватного житла на сході Англії.

За даними джерел, Чарльз III мав підтримку принца Вільяма та інших членів родини у своєму рішенні.

Раніше Ендрю добровільно відмовився від титулу герцога Йоркського та більшості королівських відзнак через звинувачення у зв’язках з Епштейном. Попри це, він продовжує заперечувати будь-яку причетність до злочинів. Його доньки — принцеси Беатріс та Євгенія — зберігають свої титули.

Велика БританіяЧарльз IIIДжеффрі Епштейн

