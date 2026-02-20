Орбан опублікував антиукраїнський передвиборчий ролик

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував передвиборчий агітаційний ролик, в якому використав фото й відео президента України Володимира Зеленського.

Відео несе антиукраїнську риторику. Орбан звинуватив Київ у нібито прагненні посіяти хаос в Угорщині, а також "фінансуванні" опозиційної партії "Тиса".

У підписі до ролика Орбан заявив про нібито політичний шантаж шляхом блокування постачань нафти через нафтопровід "Дружба", щоб підвищити ціни на пальне й витрати домогосподарств.

"Угорщина не здасться. Ми будемо захищати угорські родини", – заявив він.