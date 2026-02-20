Орбан опублікував антиукраїнський передвиборчий ролик
20 лютого 2026, 14:33
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Угорський політик заявив про нібито політичний шантаж, блокуючи нафтопровід "Дружба".
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував передвиборчий агітаційний ролик, в якому використав фото й відео президента України Володимира Зеленського.
Про це стало відомо із його соцмережі X.
Відео несе антиукраїнську риторику. Орбан звинуватив Київ у нібито прагненні посіяти хаос в Угорщині, а також "фінансуванні" опозиційної партії "Тиса".
У підписі до ролика Орбан заявив про нібито політичний шантаж шляхом блокування постачань нафти через нафтопровід "Дружба", щоб підвищити ціни на пальне й витрати домогосподарств.
"Угорщина не здасться. Ми будемо захищати угорські родини", – заявив він.
Орбан використовує кадри із Зеленським у своїх політичних роликах не вперше. Зокрема 5 лютого він опублікував відео, на якому звинуватив Європейський союз в обмеженні "альтернативних думок" про війну в Україні, маючи на увазі російську пропаганду. У ролику присутні кадри із Зеленським.