Орбан опублікував антиукраїнський передвиборчий ролик

20 лютого 2026, 14:33
Орбан опублікував антиукраїнський передвиборчий ролик
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Угорський політик заявив про нібито політичний шантаж, блокуючи нафтопровід "Дружба".
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував передвиборчий агітаційний ролик, в якому використав фото й відео президента України Володимира Зеленського.
 
Про це стало відомо із його соцмережі X.
 
Відео несе антиукраїнську риторику. Орбан звинуватив Київ у нібито прагненні посіяти хаос в Угорщині, а також "фінансуванні" опозиційної партії "Тиса".
 
У підписі до ролика Орбан заявив про нібито політичний шантаж шляхом блокування постачань нафти через нафтопровід "Дружба", щоб підвищити ціни на пальне й витрати домогосподарств.
 
"Угорщина не здасться. Ми будемо захищати угорські родини", – заявив він.
 
Орбан використовує кадри із Зеленським у своїх політичних роликах не вперше. Зокрема 5 лютого він опублікував відео, на якому звинуватив Європейський союз в обмеженні "альтернативних думок" про війну в Україні, маючи на увазі російську пропаганду. У ролику присутні кадри із Зеленським.

 

Віктор Орбанвійна в Україніросія окупанти

