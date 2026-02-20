Німеччина та союзники готують передачу Україні ракет для Patriot

Міністр заявив, що оптимістично налаштований з цього питання.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що низка країн відгукнулися на заклик Берліна передати Україні ракети PAC-3 (здатні збивати балістику, зокрема "Кинджали" та Іскандери") до систем ППО Patriot.

За його словами, очікуються остаточні підтвердження, передає "Укрінформ".

"Минулого тижня в Брюсселі я запропонував зібрати певну кількість ракет PAC-3. Німеччина, хоча ми вже багато дали, додає ще п’ять. Ми зараз у процесі, деякі країни вже сигналізували про готовність. Ми чекаємо остаточних підтверджень. Але я дуже оптимістично налаштований і дуже швидко дам розпорядження, щоб наші ракети швидко вирушили в дорогу", — заявив він на зустрічі з керівниками оборонних відомств Європи у Кракові.

За його словами, постачання залежить також від дозволів з боку США, але "й тут ми додамо швидкості". Пісторіус наголосив, що ППО є критичною потребою України через повітряний терор росіян.

"Це не просто війна, не просто військове протистояння заради території, спроба окупувати цю територію. Це – терор. Це терор проти цивільного населення України", — каже німецький міністр.