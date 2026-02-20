Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Війна може тривати ще до трьох років – WSJ

20 лютого 2026, 15:16
Війна може тривати ще до трьох років – WSJ
Цього тижня в Женеві завершився черговий раунд переговорів за посередництва США, який, як і попередні зустрічі в Абу-Дабі, не приніс жодного реального результату.

Попри активізацію переговорів припинення вогню в Україні залишається малоймовірним найближчим часом. Європейські топпосадовці прогнозують, що бойові дії можуть тривати ще від 1 до 3 років.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, нинішні переговори між Україною та росією перетворилися на своєрідну гру, головна мета якої - не досягнення миру, а уникнення гніву президента США Дональда Трампа.

Обидві сторони намагаються створити враження конструктивності, щоб не бути звинуваченими у зриві мирного процесу.

"Оптимістичні дипломатичні модні слівця приховують глухий кут у мирному процесі, який, за словами багатьох спостерігачів і навіть деяких учасників, перетворився на політичний театр", - пише WSJ.

Цього тижня в Женеві завершився черговий раунд переговорів за посередництва США, який, як і попередні зустрічі в Абу-Дабі, не приніс жодного реального результату. 

Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності заявив, що "ці три раунди тристоронніх переговорів цього року стали своєрідним виступом, спрямованим на переконання президента США, що проблема не в Україні".

Хоча адміністрація Трампа заявляла про бажання укласти угоду до проміжних виборів у США (листопад 2026 року), реального тиску на Київ чи москву президент США не чинить.

За словами американських чиновників, Білий дім поступово втрачає інтерес до українського питання, перемикаючи увагу на ядерну програму Ірану та відновлення Сектору Гази.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер охарактеризував ситуацію як "гру, щоб уникнути звинувачень у нездатності Трампа завершити війну". Оптимістичні заяви дипломатів лише приховують повний глухий кут, у якому опинився мирний процес.

На тлі відсутності дипломатичного прориву європейські союзники готуються до тривалого протистояння.

"Але припинення вогню не передбачається. Високопоставлені європейські чиновники заявили, що війна, ймовірно, триватиме ще від одного до трьох років", - резюмує видання.

Водночас в російських та анонімних Telegram-каналах ширяться нібито слова журналіста WSJ Бояна Панчевського про те, що президент України Володимир Зеленський наказав підготуватися до ще трьох років війни через нібито провал переговорів.

Радник президента Дмитро Литвин заявив журналістам, що ці публікації - відвертий фейк.

За його словами, ані слова про "ще три роки війни", ані слова про "провал переговорів" не відповідають дійсності.

війнапереговориросія окупанти

