Південна Корея розглядає приєднання до ініціативи НАТО з постачання зброї Україні

20 лютого 2026, 17:09
Фото: Reuters
Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що "продовжує переговори з НАТО щодо різних способів підтримки України".

Південна Корея розглядає можливість приєднання до ініціативи НАТО PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для України.

Про це повідомляє The Korea Times.

Видання зазнаає, що якщо країна вирішить взяти участь, цей крок може поглибити оборонні зв'язки з Європою, оскільки Сеул прагне розширити продаж зброї членам НАТО, водночас ще більше загостривши відносини з Росією.

За прикладом Японії, внесок Південної Кореї скоріш за все обмежиться закупівлею нелетальної зброї.

Посадовець міністерства підтвердив, що НАТО звернулося до Південної Кореї з проханням приєднатися до механізму PURL щодо підтримки України.

Він заявив, що позиція Сеула щодо допомоги країні, що постраждала від війни, зосереджена на "гуманітарній допомозі та іншому нелетальному військовому обладнанні", відмовившись уточнити, чи схиляється уряд до участі в ініціативі.

Нагадаємо, минулого року США та НАТО запустили програму Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), що передбачає постачання американської зброї в Україну за рахунок європейських країн. Київ може отримати системи ППО, ракети та боєприпаси.

На програму вже виділили кошти, зокрема, Данія (близько 580 млн данських крон), Швеція (275 млн доларів), Норвегія (135 млн доларів), Нідерланди (500 млн євро) та Німеччина.

війна НАТО зброя Південна Корея підтримка України PURL

Більше публікацій

