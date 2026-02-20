Bloomberg: росія налагодила новий канал постачання китайських безпілотників
Таїланд став новим хабом для постачання китайських безпілотників до росії.
Про це повідомляє Bloomberg.
Якщо раніше основними маршрутами постачання до росії товарів подвійного призначення вважалися ОАЕ і Казахстан, то зараз фокус змістився на Південно-Східну Азію.
Зокрема, за даними видання, за 11 місяців 2025 року рф імпортувала з Китаю дронів на суму $125 млн, використовуючи тайський напрямок. Це 88% всього експорту безпілотників Таїланду й у вісім разів більше, ніж у 2024-му. За той самий період Китай поставив до Таїланду безпілотників на $186 млн.
Для порівняння: у 2022 році експорт дронів з Таїланду становив менше $1 млн, і жоден із них не прямував до росії.
За даними Bloomberg, ключову роль у схемі постачань дронів до рф відіграє компанія Skyhub Technologies Ltd., офіс якої розташований у Бангкоку. Формально фірма займається прокатом авто, але вона стала другим за величиною імпортером китайських дронів у країні.
Зокрема, компанія закуповувала моделі EVO Max 4T від китайської компанії Autel Robotics — ці дрони використовуються на фронті в Україні.
Також до торгівлі дронами причетна й інша компанія з передмістя Бангкоку — China Thai Corp. За перші 11 місяців 2025 року вона імпортувала до Таїланду дронів із Китаю на $144 млн. У жовтні компанія потрапила під санкції Великої Британії за постачання технологій російським військовим.
Участь China Thai у постачанні обладнання до росії простежується щонайменше з 2023 року. Тоді вона виступала експедитором для партії iPhone компанії Apple на $2 млн, призначених для російської OOO Atlas — фірми, яку ЄС згодом включив до санкційного списку. Того ж року OOO Atlas придбала напівпровідники на $2,5 млн у гонконзької компанії DEXP International Limited, яка також перебуває під санкціями ЄС.
У Держдепартаменті США на запит Bloomberg заявили, що Китай забезпечує до 80% компонентів подвійного призначення, які росія використовує у війні. Однак представники Вашингтону відмовилися коментувати конкретні поставки через Таїланд.
Тим часом у митній службі Таїланду заявляють, що імпортери не зобов'язані вказувати кінцеве призначення дронів, а законодавчих підстав для обмежень наразі немає.
Bloomberg зазначає: зростання поставок через Таїланд свідчить, що москві вдається знаходити нові маршрути для обходу обмежень.