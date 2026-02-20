Bloomberg: росія налагодила новий канал постачання китайських безпілотників

За даними видання, за 11 місяців 2025 року рф імпортувала з Китаю дронів на суму $125 млн.

Таїланд став новим хабом для постачання китайських безпілотників до росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Якщо раніше основними маршрутами постачання до росії товарів подвійного призначення вважалися ОАЕ і Казахстан, то зараз фокус змістився на Південно-Східну Азію.

Зокрема, за даними видання, за 11 місяців 2025 року рф імпортувала з Китаю дронів на суму $125 млн, використовуючи тайський напрямок. Це 88% всього експорту безпілотників Таїланду й у вісім разів більше, ніж у 2024-му. За той самий період Китай поставив до Таїланду безпілотників на $186 млн.

Для порівняння: у 2022 році експорт дронів з Таїланду становив менше $1 млн, і жоден із них не прямував до росії.

За даними Bloomberg, ключову роль у схемі постачань дронів до рф відіграє компанія Skyhub Technologies Ltd., офіс якої розташований у Бангкоку. Формально фірма займається прокатом авто, але вона стала другим за величиною імпортером китайських дронів у країні.

Зокрема, компанія закуповувала моделі EVO Max 4T від китайської компанії Autel Robotics — ці дрони використовуються на фронті в Україні.

Також до торгівлі дронами причетна й інша компанія з передмістя Бангкоку — China Thai Corp. За перші 11 місяців 2025 року вона імпортувала до Таїланду дронів із Китаю на $144 млн. У жовтні компанія потрапила під санкції Великої Британії за постачання технологій російським військовим.

Участь China Thai у постачанні обладнання до росії простежується щонайменше з 2023 року. Тоді вона виступала експедитором для партії iPhone компанії Apple на $2 млн, призначених для російської OOO Atlas — фірми, яку ЄС згодом включив до санкційного списку. Того ж року OOO Atlas придбала напівпровідники на $2,5 млн у гонконзької компанії DEXP International Limited, яка також перебуває під санкціями ЄС.

У Держдепартаменті США на запит Bloomberg заявили, що Китай забезпечує до 80% компонентів подвійного призначення, які росія використовує у війні. Однак представники Вашингтону відмовилися коментувати конкретні поставки через Таїланд.

Тим часом у митній службі Таїланду заявляють, що імпортери не зобов'язані вказувати кінцеве призначення дронів, а законодавчих підстав для обмежень наразі немає.

Bloomberg зазначає: зростання поставок через Таїланд свідчить, що москві вдається знаходити нові маршрути для обходу обмежень.