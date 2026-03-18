Зеленський хотів подарувати Трампу iPad із даними про війну в реальному часі

Такий планшет президент подарував британському королю Чарльзу III.

Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки хотів дати очільнику Білого дому Дональду Трампу iPad, на якому в реальному часі видно ситуацію на полі бою.

Про це повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер. Однак цього зробити не вдалося, бо Трамп не приїхав на конференцію.

Як написав Міллер у соцмережі Х, Зеленський розповів йому це під час інтерв’ю для FT. Це сталося минулого місяця.

"Я чесно кажучи хотів віддати це Трампу... у Мюнхені… Чому? Тому що на своєму iPad я можу одразу бачити, які атаки відбуваються – дрони, ракети тощо – що ми перехоплюємо в режимі реального часу, а також скільки коштує один кілометр нашої землі в будь-який момент. Скільки російським солдатам коштує один кілометр окупованої землі", – процитував Міллер українського президента.

Зазначимо, що про такі iPad 17 березня Зеленський розповів під час виступу в парламенті Великої Британії. Подібний iPad президент також подарував королю Британії Чарльзу III.

Під час виступу Зеленський зазначив, що такий планшет – це «доказ того, що розвиток систем безпеки може відбуватися швидше і коштувати дешевше, ніж старі оборонні системи». За його словами, таки iPad має також прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, міністр оборони Михайло Федоров та вище військове керівництво. Як пояснив Зеленський, за допомогою цього гаджета можна отримати повні дані про те, що відбувається в Україні на місцях, зокрема на передовій.

За допомогою цього планшета президент показав масований обстріл, якого росіяни завдали в ніч на 14 березня. Тоді рф запустили по Україні майже 500 дронів та ракет.