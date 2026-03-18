Угорщина і Словаччина будують новий нафтопровід на тлі конфлікту з Україною

18 березня 2026, 14:51
Угорщина і Словаччина будують новий нафтопровід на тлі конфлікту з Україною
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Угорщина планує до другої половини 2027 року побудувати новий нафтопродуктопровід, щоб з'єднати нафтопереробні заводи, що належать угорській компанії MOL, у Братиславі(Словаччина) і Сазхаломбатта (Угорщина).

"Підписали угоду з міністром економіки [Словаччини] Денисою Саковою про 127-кілометровий трубопровід, що транспортуватиме до 1,5 млн тонн дизельного пального та бензину щорічно, а його будівництво планують завершити в першій половині наступного року", — повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

За словами Сіярто, таке пряме з'єднання якнайкраще захистить Угорщину та Словаччину від перебоїв, "спричинених війнами, енергетичною політикою Брюсселя та шантажем з боку України, з яким ми зараз стикаємося".

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки 27 січня було завдано значної шкоди технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта надходить до Угорщини та Словаччини.

Після цього Україна припинила транспортування нафти цим трубопроводом. Угорщина і Словаччина звинувачують Київ у штучному припиненні поставок і «шантажі». У відповідь вони блокують постачання дизельного палива в Україну через свою територію.

Крім того, Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро.

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку і фінансування для ремонту нафтопроводу "Дружба". Київ прийняв цю пропозицію.

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Політика
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Технології
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 березня 2026, 00:16
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
