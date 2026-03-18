Угорщина і Словаччина будують новий нафтопровід на тлі конфлікту з Україною

Угорщина планує до другої половини 2027 року побудувати новий нафтопродуктопровід, щоб з'єднати нафтопереробні заводи, що належать угорській компанії MOL, у Братиславі(Словаччина) і Сазхаломбатта (Угорщина).

"Підписали угоду з міністром економіки [Словаччини] Денисою Саковою про 127-кілометровий трубопровід, що транспортуватиме до 1,5 млн тонн дизельного пального та бензину щорічно, а його будівництво планують завершити в першій половині наступного року", — повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

За словами Сіярто, таке пряме з'єднання якнайкраще захистить Угорщину та Словаччину від перебоїв, "спричинених війнами, енергетичною політикою Брюсселя та шантажем з боку України, з яким ми зараз стикаємося".

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки 27 січня було завдано значної шкоди технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта надходить до Угорщини та Словаччини.

Після цього Україна припинила транспортування нафти цим трубопроводом. Угорщина і Словаччина звинувачують Київ у штучному припиненні поставок і «шантажі». У відповідь вони блокують постачання дизельного палива в Україну через свою територію.

Крім того, Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро.

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку і фінансування для ремонту нафтопроводу "Дружба". Київ прийняв цю пропозицію.