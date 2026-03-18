Ізраїль заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба. За його словами, чиновник загинув внаслідок удару, завданого протягом ночі, передає Reuters.

Іран поки що не підтверджує повідомлення про смерть міністра розвідки. Кац додав, що він та прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дозволили військовим убивати будь-якого іншого високопосадовця Ірану, який є ціллю, без необхідності додаткового схвалення.

Нагадаємо, Ізраїль убив секретаря Вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані. Його вважали дуже впливовою людиною, здатною зупинити ескалацію. Тепер цього голосу немає - і наслідки можуть виявитися зворотними очікуваному.