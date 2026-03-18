Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ізраїль заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану

18 березня 2026, 13:39
Фото: з вільного доступу
У Тегерані поки не підтверджують інформацію.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба. За його словами, чиновник загинув внаслідок удару, завданого протягом ночі, передає Reuters.

Іран поки що не підтверджує повідомлення про смерть міністра розвідки. Кац додав, що він та прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дозволили військовим убивати будь-якого іншого високопосадовця Ірану, який є ціллю, без необхідності додаткового схвалення.

Нагадаємо, Ізраїль убив секретаря Вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані. Його вважали дуже впливовою людиною, здатною зупинити ескалацію. Тепер цього голосу немає - і наслідки можуть виявитися зворотними очікуваному.

ІзраїльІранрозвідка

Останні матеріали

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Політика
Політика
Політика
Політика
Технології
Політика
Політика
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється