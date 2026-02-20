Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ми готові говорити про мир зараз на основі принципу "стоїмо там, де стоїмо" – Зеленський

20 лютого 2026, 14:07
Ми готові говорити про мир зараз на основі принципу
Глава держави зазначив, що Україна готова до компромісів, але не до ультиматумів від росіян.
 Україна готова говорити про мир зараз на основі принципу "стоїмо там, де стоїмо".
 
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Kyodo News.
 
Ми готові до реальних компромісів. Але не до компромісів ціною нашої незалежності та суверенітету. Ми готові говорити про компроміси зі Сполученими Штатами. Але не отримувати знову і знову ультиматуми від росіян. Вони – агресор. Усі це визнали. Це не змінилося”, – сказав Зеленський. 
 
Він зауважив, що багато країн, які були посередниками або намагалися бути посередниками із самого початку цієї війни, особливо на Близькому Сході та в Азії, а також інші держави – усі визнають, що росія є агресором.
 
Саме тому вже нашим компромісом є те, що ми говоримо з агресором про компроміси. "Стоїмо там, де стоїмо" – це великий компроміс. Вони захопили майже 20 % нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу "стоїмо там, де стоїмо". Це великий компроміс”, – сказав президент.
 
Глава держави зазначив, що позиція росії "ми готові не окуповувати ваші інші області" – це тероризм. 
 
Навіть самі ці слова – це тероризм. "Я готовий вас не вбивати – віддайте нам усе". Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум. Саме тому я сказав, що ми готові до компромісів, які поважають український суверенітет і територіальну цілісність, нашу армію, наших людей і наших дітей. Але ми не готові до ультиматумів”, – наголосив глава держави.

 

війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

