ЄС не погодив 20-й пакет санкцій проти росії

20 лютого 2026, 16:19
ЄС не погодив 20-й пакет санкцій проти росії
Нова зустріч може відбутись на вихідних.

Посли країн Європейського Союзу не змогли погодити 20-й пакет санкцій проти росії, який хочуть прийняти до четвертої річниці повномасштабного вторгнення. Дипломати можуть знову зібратися на вихідних.

Про це пише The Guardian з посиланням на Reuters.

Посли можуть зустрітись до понеділка, коли запланована зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Тим часом Кая Каллас, головна дипломатка Євросоюзу, підтвердила намір ухвалити 20-й пакет санкцій у понеділок. 

"Санкції працюють. Вони завдають серйозної шкоди економіці росії, і кожен новий захід ще більше обмежує її здатність вести війну. москва не є непереможною. Її армія зазнає рекордних втрат, а економіка перебуває під великим навантаженням. Але путін не закінчить цю війну, доки витрати не перевищать вигоди, і це та точка, якої ми повинні досягти", — заявила вона у Кракові.

війнаЄвросоюзсанкціі проти росії

