Зеленський анонсував новий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні

20 лютого 2026, 17:28
Зеленський анонсував новий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні
Скріншот https://t.me/V_Zelenskiy_official/
За словами президента, найскладніші питання можна буде вирішити лише під час зустрічі лідерів.

У лютому планують організувати ще один раунд переговорів щодо завершення війни в Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі із членами української переговорної групи, що повернулись із Женеви.

"Розраховуємо, що вже найближчим часом, у лютому, вдасться організувати ще один раунд перемовин і що цей раунд може стати справді результативним", - написав він.

Також президент додав, що дотримується думки,  що «реальні можливості завершити війну достойно залишаються і може значно допомогти здатність світу тиснути на агресора, щоб надійний мир прийшов на зміну війні».

Він заявив, що Україна вже підготувала відповіді на найбільш складні питання напередодні наступної зустрічі.

"Пріоритети для нашої переговорної команди для наступної зустрічі в тристоронньому форматі та зі Сполученими Штатами визначені. Працюємо далі і для готовності лідерів зустрічатись та вирішувати те, що поки що не вирішується на рівні команд", - йдеться в заяві.

На думку Зеленського, саме під час зустрічі лідерів України, США та росії можна буде вирішити чимало питань "і Україна готова до такого формату". Водночас переговорні групи мають забезпечити умови для прогресу в гуманітарних питаннях.

"Обміни військовополонених мають продовжуватись. Очікуємо, що обмін стане можливим найближчим часом", - додав президент

Зеленський підлестив США, зазначивши, що представники Вашингтона "роблять усе, щоб перемовини були конструктивними", а також подякував європейським партнерам та додав, що роль Європи у переговорах має зростати.

