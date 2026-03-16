ЗСУ просунулися на Донеччині – ISW

16 березня 2026, 14:07
Фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони мали успіхи на південній околиці Костянтинівки.
Українські захисники просунулися в районі Слов'янська та Костянтинівки Донецької області.
 
Про це повідомляють аналітики з Інституту вивчення війни. 
 
Зокрема, за їхніми даними, українські війська просунулися в південній частині Ямполя, який розташований на схід від Словʼянська. Також вони зазначають, що українські війська ймовірно продовжують утримувати Озерне, яке розташоване на південний схід від Лиману. Хоча раніше російські джерела повідомляли про утримання цих позицій. 
 
Також аналітики відзначають просування українських та російських військ в районі Костянтинівки та Дружківки. Зазначається, що Сили оборони мали успіхи на південній околиці Костянтинівки. Тоді як росіяни, ймовірно, просунулися  на північний захід від Ступочок, які розташовані на схід від Костянтинівки. Водночас українські захисники продовжують утримувати низку позицій на півдні Костянтинівки, про захоплення яких раніше заявляли в росії.
 
Крім того, аналітики відзначають спроби рф просунутися в районі Покровська та Добропілля на Донеччині. Втім, за їхніми даними, намагання штурмів росіян 14 та 15 березня не призвели до успіху в цьому районі. 
 
Раніше аналітики DeepState повідомляли про просування рф відразу на трьох напрямках. Зокрема на Луганщині ворог мав успіхи в районі села Макіївка Лиманському напрямку. Тим часом у ЗСУ повідомили, що їм вдалося зупинити росіян на Запорізькому напрямку. Як зазначив начальник управління комунікацій 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике Поле" Олександр Курбатов, рф планувала підійти до обласного центру ще минулого літа. Однак реалізувати ці плани йому не вдалося.
 

 

