ЗСУ просунулися на Донеччині – ISW

Сили оборони мали успіхи на південній околиці Костянтинівки.

Українські захисники просунулися в районі Слов'янська та Костянтинівки Донецької області.

Про це повідомляють аналітики з Інституту вивчення війни.

Зокрема, за їхніми даними, українські війська просунулися в південній частині Ямполя, який розташований на схід від Словʼянська. Також вони зазначають, що українські війська ймовірно продовжують утримувати Озерне, яке розташоване на південний схід від Лиману. Хоча раніше російські джерела повідомляли про утримання цих позицій.

Також аналітики відзначають просування українських та російських військ в районі Костянтинівки та Дружківки. Зазначається, що Сили оборони мали успіхи на південній околиці Костянтинівки. Тоді як росіяни, ймовірно, просунулися на північний захід від Ступочок, які розташовані на схід від Костянтинівки. Водночас українські захисники продовжують утримувати низку позицій на півдні Костянтинівки, про захоплення яких раніше заявляли в росії.