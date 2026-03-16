рф може провернути в Естонії "донецький сценарій" – Bild

16 березня 2026, 13:35
рф може провернути в Естонії
Фото: Scanpix / Postimees
Пропагандисти закликають естонців озброюватись та влаштовувати акти саботажу.
росія може готувати вторгнення на схід Естонії - у місто Нарву, для чого розгорнула в соцмережах пропагандистську кампанію. Спецслужби країни вбачають повторення сценарію за зразком подій 2014 року в Україні.
 
Про це повідомляє Bild.
 
Вже кілька тижнів російські канали в соцмережах пропагують ідею проголошення "Народної республіки Нарва". Нарва - прикордонне місто на сході Естонії, в якому проживають близько 50 000 осіб, причому 90% з них - російськомовні.
 
Естонські спецслужби вбачають у цій кампанії можливу підготовку до вторгнення, подібного до початку російської агресії в Україну навесні 2014 року. З початку березня в соцмережах з’являються заклики щодо роздавання листівок, актів саботажу та озброювання для проголошення "Народної республіки Нарва".
 
Пропагандисти закликають до збройної боротьби піл "росіяни, ми не самотні!" та "Від Нарви до Пюссі простягається російська земля". Також публікуються карти та прапори нібито "Народної республіки".
 
Марта Тууле, речниця естонської служби безпеки Капо, повідомила, що ці дописи в соцмережах є дезінформаційною кампанією, спрямованою на те, щоб посіяти сум’яття та розколоти суспільну згуртованість.
 
"Такі методи вже застосовувалися в Естонії та інших країнах. Це простий і недорогий спосіб залякати та дестабілізувати суспільство. Це провокація, і участь у ній може мати кримінальні наслідки", - сказала вона.
 
Видання з посиланням на джерела в естонських спецслужбах пише, що "не випадково ця кампанія починається саме зараз, коли увага світу прикута до Ірану".
 
"Поки що не зрозуміло, для чого саме призначена ця наративна лінія. Однак ми не можемо виключати, що нею готується російське вторгнення за зразком подій 2014 року в Україні", - заявили джерела.
 
Коваленко наголосив, що, судячи з аналізу Bild щодо "нападу росіян на Нарву", Європа досі живе в парадигмі "старої війни з танковими колонами", і ігнорує нові сценарії агресії, які будуть застосовані рф.
 
"Два роки тому, рік тому і навіть цього року я писав, що росія готує сценарії агресії в Балтії, і основна частина агресивних дій проти Європи може стосуватися застосування БПЛА і ракет. Спочатку агресія в повітрі, потім - штурмові групи, диверсії, і лише потім все інше", - зазначив він.
 
Керівник ЦПД зауважив, що європейські журналісти "мислять вкрай лінійно" і готують мешканців країн Євросоюзу до менш реалістичних загроз, ніж є насправді.
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
