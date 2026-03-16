У Fire Point заявили, що починають тестувати балістичні ракети FP-7 на "сусідах" України

16 березня 2026, 13:53
У Fire Point заявили, що починають тестувати балістичні ракети FP-7 на
Скриншот з відео
Дальність ураження FP-7 – до 300 км.

Україна переходить до тестових ударів новими балістичними ракетами FP-7 пор осії.

Про це розповів співзасновник української компанії – виробника ракет Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю "24 каналу".

Він розповів, що вже відбулося випробування FP-7. 27 лютого компанія оприлюднила в Х відео з пусками ракети.

"Уже був політ. Зараз ми переходимо до тестування на наших "любих" сусідах", – заявив Штілерман.
 
Він указав, що нова ракета – це аналог американської ATACMS, однак удвічі дешевша. Дальність ураження однакова – до 300 км, залежно від ваги бойової головки.
 
Однак українська розробка не така компактна, як американська, зазначив Штілерман.
 
За його словами, Fire Point виготовляє майже всі деталі для ракети – від двигунів до польотних контролерів. Виняток – бойова частина, яку виготовляють на замовлення.
 
Також Штілерман розповів, що висока ціна балістичних ракет зумовлена, зокрема, бюрократичним навантаженням на miltech-компанії. Проте українська влада спростила це навантаження для вітчизняних виробників, дозволивши кодифікувати балістику як БПЛА.
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
