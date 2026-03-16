16 березня 2026, 11:33
Третина підприємств, що виробляють Су-34, досі не під санкціями – розвідка
Фото: ГУР МО
Російський багатофункціональний винищувач-бомбардувальник Су-34 – основний носій керованих авіаційних бомб.

Третина російських підприємств виробничої кооперації літаків Су-34 досі не перебуває під санкціями західних країн.

Про це повідомляє  ГУР.

"Російський багатофункціональний винищувач-бомбардувальник Су-34 – основний носій керованих авіаційних бомб з універсальними модулями планерування та корекції (УМПК) та уніфікованих міжвидових плануючих боєприпасів (УМПБ). Саме вони є одними з основних засобів противника для ураження наземних цілей на тактичній та оперативній глибинах", – йдеться у повідомленні.
 
Розвідка оприлюднила перелік з 79 підприємств, що входять до кооперації з виробництва винищувачів-бомбардувальників та їхніх основних складових та систем. Майже третина з них не перебувають під обмеженнями жодної з країн санкційної коаліції.
 
Серед таких підприємств:
  • АТ "Навігатор" – виробник бортової апаратури радіотехнічної системи ближньої навігації РСБН-85В та іншого обладнання зі складу навігаційної системи Су-34;
  • АТ "Котлін-новатор", що здійснює ремонт антен для бортової радіолокаційної станції літака;
  • ТОВ «ТД "Корпорація ВСМПО-Авісма", яке постачає продукцію із титанових сплавів;
  • АТ "ОКБ Зеніт" – виробник систем бортового живлення Су-34.
 
Воєнна розвідка зазначає, що продовжує системну роботу зі збору та поширення даних про засоби, які росія використовує у війні.

 

розвідкавійна в Україніросія окупанти

