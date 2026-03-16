Третина підприємств, що виробляють Су-34, досі не під санкціями – розвідка

Третина російських підприємств виробничої кооперації літаків Су-34 досі не перебуває під санкціями західних країн.

Про це повідомляє ГУР.

"Російський багатофункціональний винищувач-бомбардувальник Су-34 – основний носій керованих авіаційних бомб з універсальними модулями планерування та корекції (УМПК) та уніфікованих міжвидових плануючих боєприпасів (УМПБ). Саме вони є одними з основних засобів противника для ураження наземних цілей на тактичній та оперативній глибинах", – йдеться у повідомленні.

Розвідка оприлюднила перелік з 79 підприємств, що входять до кооперації з виробництва винищувачів-бомбардувальників та їхніх основних складових та систем. Майже третина з них не перебувають під обмеженнями жодної з країн санкційної коаліції.