Іран заявив, що ніколи не просив США про припинення вогню чи переговори

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран хоче укласти угоду, проте "умови ще недостатньо хороші", тому він не бажає робити цього зараз.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран ніколи не просив у США про припинення вогню чи мирні перемовини.

За його словами, Іран уже вів перемовини зі США до американської операції на Близькому Сході, проте Сполучені Штати все ж розпочали бойові дії.

"Ми не бачимо жодної причини, чому ми повинні поговорити з американцями, тому що ми вже говорили з ними тоді, коли вони на нас напали. Це війна, яку обрали президент Трамп і Сполучені Штати, і ми будемо продовжувати захищатися", — сказав Арагчі.