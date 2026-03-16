Іран заявив, що ніколи не просив США про припинення вогню чи переговори

16 березня 2026, 10:57
Фото: DW
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран ніколи не просив у США про припинення вогню чи мирні перемовини.
 
Про це пише BBC.
 
За його словами, Іран уже вів перемовини зі США до американської операції на Близькому Сході, проте Сполучені Штати все ж розпочали бойові дії.
 
"Ми не бачимо жодної причини, чому ми повинні поговорити з американцями, тому що ми вже говорили з ними тоді, коли вони на нас напали. Це війна, яку обрали президент Трамп і Сполучені Штати, і ми будемо продовжувати захищатися", — сказав Арагчі.
 
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран хоче укласти угоду, проте "умови ще недостатньо хороші", тому він не бажає робити цього зараз.
 
Трамп повторив, що обов’язковою частиною угоди буде відмова Ірану від ядерної зброї, що було однією з причин початку спільної операції США та Ізраїлю на Близькому Сході.

 

